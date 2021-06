Probabili formazioni Finlandia Russia/ Quote: un dubbio per parte

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA RUSSIA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Finlandia Russia ci avviciniamo alla partita delle ore 15.00 a San Pietroburgo per la seconda giornata del girone B degli Europei 2020. Le mosse dei due allenatori Markku Kanerva e Stanislav Cherchesov potrebbero avere grande importanza in questa sfida che è già un bivio. La Finlandia culla l’impresa della qualificazione agli ottavi alla prima partecipazione di sempre dopo la vittoria contro la Danimarca, sia pure giunta nelle circostanze determinate dal malore di Christian Eriksen; la Russia invece è stata travolta dal Belgio all’esordio e adesso non può più sbagliare, pena un flop che sarebbe reso più pesante dal fatto di giocare in casa. La posta in palio sarà alta, scopriamo allora le ultime notizie circa le probabili formazioni di Finlandia Russia a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Finlandia Russia in base alle quote dell’agenzia Snai. Formalmente in casa la Finlandia, sono tuttavia favoriti gli “ospiti” russi: segno 2 quotato a 1,65, si passa poi a quota 3,75 sul segno X in caso di pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 se vincesse la Finlandia.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA RUSSIA

LE MOSSE DI KANERVA

Le probabili formazioni di Finlandia Russia ci dicono che la Nazionale finnica allenata dal c.t. Markku Kanerva dovrebbe schierarsi in campo a San Pietroburgo con un modulo 3-5-2 con cui cullare l’impresa del bis dopo la Danimarca. Hradecky tra i pali dopo il rigore parato sabato; davanti a lui la difesa a tre che dovrebbe essere formata da O’Shaughnessy, Arajuuri e Toivio; folto reparto a cinque invece a centrocampo, dove i titolari della linea mediana della Finlandia potrebbero essere da destra a sinistra Uronen, Kamara, Sparv, Lod e Raitala, il quale però è in ballottaggio con Vaisanen; infine, la coppia d’attacco potrebbe essere formata dal bomber delle qualificazioni Pukki e da Pohjanpalo al suo fianco.

LE SCELTE DI CHERCHESOV

Dall’altra parte, ecco che le probabili formazioni di Finlandia Russia dovrebbero vedere gli uomini del c.t. Stanislav Cherchesov schierati con un simile modulo 5-3-1-1, anche se qui i due esterni figurano come terzini di difesa: come sappiamo, la differenza nei fatti non è così netta. Shunin estremo difensore; davanti a lui da destra a sinistra nella retroguardia a quattro dovrebbero agire Mário Fernandes a destra, Barinov, Dzhikiya, Semenov ed infine Karavaev a sinistra; a centrocampo i tre titolari dovrebbero essere Zobnin, Ozdoev e Golovin, grande talento che però non ha mai fatto il definitivo salto di qualità a campione di livello internazionale; in attacco infine l’atalantino Miranchuk sembra favorito su Cheryshev e dovrebbe agire sulla trequarti a supporto della prima punta Dzyuba.

IL TABELLINO

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; O’Shaughnessy, Arajuuri, Toivio; Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Raitala; Pukki, Pohjanpalo. All. Kanerva.

RUSSIA (5-3-2): Shunin; Mário Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin; Miranchuk; Dzyuba. All. Cherchesov.



