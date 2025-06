PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA UCRAINA U21: ECCO LE SCELTE PER OGGI!

Stiamo per studiare insieme le probabili formazioni Finlandia Ucraina U21: si tratta di una partita che va in scena domenica 15 giugno per il girone D degli Europei Under 21 2025, è la seconda giornata e dunque un match già molto importante per definire il destino delle due nazionali.

L’Ucraina a livello giovanile può rappresentare una minaccia: lo sa bene anche l’Italia che l’ha già incrociata negli anni precedenti, in più questa nazionale arriva dalla semifinale conquistata due anni fa, ha mantenuto alcuni calciatori in organico e potrebbe avere tutto per ripetere quel risultato, intanto vedremo come andrà stasera.

Leggermente più sotto la Finlandia, non troppo abituata a giocare in questa competizione; la sua nazionale maggiore ha comunque avuto una buona crescita che l’ha anche portata a disputare gli Europei, si trova sicuramente in uno dei momenti migliori della sua storia e vuole continuare a crescere.

Noi tra poco sapremo come andranno le cose in campo, a proposito di questa partita dobbiamo naturalmente provare a capire come le due nazionali si disporranno sul terreno di gioco, dunque analizziamo brevemente le probabili formazioni Finlandia Ucraina U21.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA UCRAINA 21

LE MOSSE DI LEHKOSUO

Abbiamo già visto come la nazionale scandinava si disponga con un 4-2-3-1, nelle probabili formazioni Finlandia Ucraina U21 parliamo allora di una difesa che prevede Henriksson protetto dai due centrali Koski e Samuli Miettinen, con i terzini che possono essere Wallius e Naami. Entrambi tecnicamente giocano a destra, uno dei due si adatterà sull’altra corsia. A Hyrylainen e Vaananen spetterà il compito di condurre la zona mediana del campo, come alternativa qui possiamo parlare sicuramente di Arifi ma anche Peltola potrebbe avere una maglia, così come Pyyhtia.

Quest’ultimo a dire il vero viene utilizzato anche come trequartista; dipenderà dalle scelte di Lehkosuo davanti, perché a volte Liimatta gioca avanzato in qualità di prima punta ma questa volta potrebbe lasciare spazio a Hytonen che è un centravanti di ruolo, e dunque andare ad agire sulla trequarti attorniato dalle due ali, per così dire, che sarebbero Terho sulla corsia di destra e Keskinen su quella di sinistra.

LE SCELTE DI MELGOSA

È un 4-3-3 quello di Unai Melgosa, che da buon spagnolo per le probabili formazioni Finlandia Ucraina U21 utilizza il modulo di riferimento in patria, per così dire: Kozik e Mykhavko sono i due centrali di una difesa che si dispone davanti al portiere Neshscheret e si completa con i due terzini che dovrebbero essere Roman sulla corsia destra e Vivcharenko su quella sinistra, conosciamo bene invece il perno davanti alla difesa che sarà Brazhko, capitano di questa nazionale e impegnato nella Dinamo Kiev con cui ha giocato l’Europa League nell’ultima stagione.

Ocheretko e Rubchynskiy dovrebbero essere i due giocatori scelti da Melgosa per operare sulle mezzali; qui Tsarenko potrebbe rappresentare una soluzione alternativa per aumentare la trazione offensiva dell’Ucraina, che si appoggerà parecchio sugli esterni offensivi. Sono vivi i ballottaggi Bragaru-Kvasnytsya e Voloshyn-Veleten, con i primi due comunque favoriti; allo stesso modo Vanat dovrebbe avere la meglio su Viunnyk come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA UCRAINA 21: IL TABELLINO

FINLANDIA U21 (4-2-3-1): Henriksson; Wallius, S. Miettinen, Koski, Naami; Hyrylainen, Pyyhtya; Terho, Liimatta, Keskinen; Hytonen. Allenatore: Mika Lehkosuo

UCRAINA U21 (4-3-3): Neshcheret; Roman, Kozik, Mykhavko, Vivcharenko; Ocheretko, Brazhko, Rubchynskiy; Kvasnytsya, Vanat, Voloshyn. Allenatore: Unai Melgosa