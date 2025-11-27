Probabili formazioni Fiorentina Aek Atene: le scelte dei due allenatori verso la partita valida per la quarta giornata di Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA AEK ATENE: VANOLI CON QUALCHE CAMBIO!

È tempo di leggere le probabili formazioni Fiorentina Aek Atene, per una partita sicuramente importante per la squadra viola: alle ore 21:00 di giovedì 27 novembre l’Artemio Franchi ospita la quarta giornata di Conference League 2025-2026, e la Fiorentina deve riscattare la sconfitta che aveva subito a Mainz.

Calciomercato Fiorentina News/ Fagioli può già partire, Dodo rinnovo o addio (25 novembre 2025)

Era quello il match della transizione: esonerato Stefano Pioli, la società si sarebbe poi affidata a Paolo Vanoli ma nel frattempo la trasferta tedesca, in attesa di definire il nuovo allenatore, era stata gestita da Daniele Galloppa (tecnico della Primavera) che appunto aveva perso, complicando leggermente le cose.

Niente di perso comunque: con le due vittorie iniziali la Fiorentina resta del tutto padrona del proprio destino anche per quanto riguarda la qualificazione immediata agli ottavi, ma in questo momento la priorità va a un campionato che la vede ancora ultima in classifica e con zero vittorie in dodici giornate.

Video Fiorentina Milan Primavera (1-1)/ Gol e highlights: Ossola replica a Braschi! (22 novembre 2025)

Anche per questo motivo questa sera Vanoli potrebbe operare un po’ di turnover, contando anche sul fatto che la partita contro i greci sia abbordabile; scopriamo allora nel dettaglio come potrebbe cambiare la Viola, leggendo insieme le probabili formazioni Fiorentina Aek Atene.

QUOTE E PRONOSTICO FIORENTINA AEK ATENE

All’interno delle probabili formazioni Fiorentina Aek Atene leggiamo anche le quote che sono state fornite dalla Snai per il pronostico, con i viola che partono decisamente favoriti: abbiamo infatti il segno 1 per la loro vittoria con un valore pari a 1,63 volte la giocata, per contro il segno 2 che regola il successo dei greci porta in dote una vincita equivalente a 5,00 volte la posta in palio e infine l’opzione del pareggio, per la quale puntare sul segno X, corrisponde a 3,65 volte quanto messo sul piatto.

DIRETTA/ Fiorentina Juventus (risultato finale 1-1): un altro pari bianconero! Serie A, 22 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA AEK ATENE

IL TURNOVER DI VANOLI

Sicuramente delle probabili formazioni Fiorentina Aek Atene possiamo dire che Vanoli non potrà contare su Dodò e Piccoli: se a destra potrebbe agire Ndour, in un 3-5-2 che dovrebbe essere il modulo di riferimento, in attacco avrà riposo Kean che lascerà il posto a Dzeko in qualità di centravanti, a fare il reparto con il bosniaco dovrebbe quindi essere un Albert Gudmundsson in cerca di riscatto. Per il resto, cosa dire? Tommaso Martinelli rimane il portiere di Conference League per la Fiorentina, davanti a lui conferma per Luca Ranieri che può essere supportato da Pongracic e Comuzzo per completare la difesa viola.

Passando poi al centrocampo, la buona notizia è il rientro di Gosens che però forse non è ancora pronto per fare il titolare: di conseguenza sarà uno tra Parisi e Fortini ad agire sulla corsia sinistra della mediana, con Fagioli che può prendersi la maglia da regista e Sohm che avrebbe uno spot da titolare nel reparto. L’ultimo elemento che Vanoli può schierare per questa partita contro l’Aek Atene è Fazzini: l’ex Empoli in teoria dovrebbe fungere da mezzala offensiva, vedremo dunque se sarà effettivamente questo lo schieramento viola per questa sera.

LE MOSSE DI NIKOLIC

Ci sono volti noti nella squadra greca messa in campo da Marko Nikolic, infatti nelle probabili formazioni Fiorentina Aek Atene leggiamo innanzitutto il nome di Luka Jovic che ha giocato con i viola facendo anche bene in Conference League; con lui in attacco potrebbe esserci Gacinovic (ma Mantalos appare comunque favorito), che ha condiviso la maglia dell’Eintracht, perché Zini è fuori dalla lista Uefa. I gialloneri giocano con il 4-2-3-1, quindi sugli esterni alti possono agire Eliasson e Koita ma attenzione anche alla candidatura di Kutesa, ci sono alternative nonostante qualche giocatore non convocabile per la Conference League.

In mezzo al campo altri due calciatori che conosciamo sono Razvan Marin e Pineda; in rosa, anche se con appena un minuto in questa competizione, spicca anche Roberto Pereyra che, recuperato, potrebbe trovare spazio al pari di Grujic, poi in difesa ecco Vida che può riprendersi la maglia da titolare portando in dote la sua esperienza anche con la nazionale croata, al suo fianco Relvas mentre sugli esterni bassi andrebbero Rota e Penrice. In porta c’è Strakosha, ex della Lazio; il suo sostituto è invece Brignoli, che in Grecia ha giocato anche con il Panathinaikos.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA AEK ATENE: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): T. Martinelli; Comuzzo, Pongracic, L. Ranieri; Ndour, Sohm, Fagioli, Fazzini, Fortini; Dzeko, A. Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli

AEK ATENE (4-2-3-1): Strakosha; Rota, Vida, Relvas, Penrice; Pineda, R. Marin; Eliasson, Mantalos, Koita; L. Jovic. Allenatore: Marko Nikolic