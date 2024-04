Probabili formazioni Fiorentina Atalanta/ Quote: attacco pesante per Gasp? (Coppa Italia, 3 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

Leggiamo le probabili formazioni di Fiorentina Atalanta perché c’è grande curiosità per scoprire le scelte dei due allenatori Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini verso la partita di stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze, che sarà valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia tra le uniche due formazioni del calcio italiano ancora in corsa su tre fronti, un aspetto naturalmente da tenere in grande considerazione perché potrebbe incidere sui moduli e soprattutto sui nomi dei titolari delle due squadre che saranno senzadubbio le più impegnate in questo finale di stagione.

Curiosamente, questa è la partita che fu rinviata per il malore poi mortale di Joe Barone (il che significa un ulteriore impegno anche in campionato, con il recupero ancora da stabilire); in Europa League l’Atalanta si giocherà un sogno contro il Liverpool e la Fiorentina è tra le principali favorite in Conference League. Quanto alla Coppa Italia, essa si prospetta come una strada intrigante per la conquista di un trofeo che farebbe gola ad entrambe le società, per spezzare digiuni lunghi, soprattutto per la Dea ma ormai anche per la Viola. Tutto questo premesso, adesso andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Fiorentina Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Atalanta secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono leggermente favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,45, ma la differenza è minima con il segno 2, che è quotato a 2,75. L’ipotesi più remunerativa è infine quella del pareggio, infatti il segno X è quotato a 3,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA

LE MOSSE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Fiorentina Atalanta vedranno sicuramente un moderato turnover da parte di Vincenzo Italiano, ci sono però ancora dei dubbi su alcuni interpreti dal primo minuto per il modulo 4-2-3-1 viola: in difesa indichiamo Terracciano protetto da Kayode, Martinez Quarta, Ranieri e Biraghi, ma con possibili alternative, primi fra tutti Milenkovic e Parisi; nel cuore della mediana sono in tre a giocarsi due maglie, cioè Arthur, Mandragora e Duncan, che potrebbe essere quello più a rischio; infine, nel reparto offensivo avremo sicuramente titolare Nico Gonzalez che era partito dalla panchina contro il Milan, per il resto potremmo vedere anche Beltran e Sottil alle spalle del centravanti Belotti, ma anche in questo caso non mancano le possibili alternative.

LE SCELTE DI GASPERINI

Sul fronte bergamasco, Gian Piero Gasperini per le probabili formazioni di Fiorentina Atalanta dovrebbe adottare il modulo 3-4-1-2, con domande molto simili al collega nel gestire gli impegni di un periodo fittissimo. In porta potrebbe giocare Musso, che per la Dea è ormai il portiere di Coppa; il turnover potrebbe proseguire anche nella difesa a tre, dove indichiamo Djimsiti, Hien e Toloi come possibili titolari dal primo minuto; a centrocampo sono gli esterni i maggiori indiziati ad offrirci novità stasera, per cui indichiamo Holm a destra, poi de Roon ed Ederson nel cuore della mediana e Ruggeri a sinistra; dovrebbe poi tornare titolare pure Koopmeiners, che agirà sulla trequarti alle spalle dei due attaccanti e potrebbe esserci la coppia “pesante” per l’Atalanta, formata da Scamacca e Lookman.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Toloi; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.











