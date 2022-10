Probabili formazioni Fiorentina Basaksehir/ Diretta tv: viola senza Nico Gonzalez

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASAKSEHIR: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Basaksehir ci conducono a parlare della partita che si gioca alle ore 18:45 di giovedì 27 ottobre, ed è valida per la quinta giornata nel gruppo A di Conference League 2022-2023. Decisiva per la qualificazione dei viola che, vincendo due volte contro gli Hearts, si sono rimessi in corsa dopo un inizio davvero complicato ma ora vogliono anche provare a prendersi il primo posto, consapevoli che sarà tutt’altro che semplice e soprattutto dovendo svoltare psicologicamente, perché sabato sera una reazione c’è stata ma è arrivato un più che beffardo ko interno contro l’Inter.

Il Basaksehir guida il girone ancora imbattuto, ed è dunque vicino a vincerlo evitando così il playoff: i turchi possono essere forti anche e soprattutto del 3-0 con cui hanno battuto la Fiorentina all’andata, dunque sulla carta potrebbero vincere il raggruppamento anche perdendo questa sera, a patto che poi replichino il risultato dei viola nell’ultima giornata. Per il momento noi aspettiamo che la partita si giochi, e allora ci prendiamo anche del tempo per valutare insieme quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Fiorentina Basaksehir.

DIRETTA FIORENTINA BASAKSEHIR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Basaksehir sarà trasmessa su Sky Sport Football (numero 203 del decoder) o Sky Sport 253: sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che come al solito potranno attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo inoltre che questo match di Conference League è disponibile, sempre in mobilità, sulla piattaforma DAZN: anche in questo caso ovviamente la visione della partita sarà per i soli clienti dell’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASAKSEHIR

LE SCELTE DI ITALIANO

Vincenzo Italiano ha perso Nico Gonzalez: indisponibile per Fiorentina Basaksehir, l’argentino tornerà soltanto a gennaio. Se non altro nel tridente offensivo le alternative non mancano: potrebbe essere titolare Luka Jovic al centro dell’attacco, con Saponara che si prenderebbe la maglia a sinistra e Ikoné che potrebbe agire a destra, valutando ovviamente Riccardo Sottil che paga ancora qualche acciacco. A centrocampo potrebbe tornare titolare Mandragora, che andrebbe a comandare il reparto piazzandosi in cabina di regia; con lui i favoriti potrebbero essere Barak, entrato dalla panchina contro l’Inter, e uno tra Bonaventura e Sofyan Amrabat che può giocare anche come mezzala. In difesa ipotizziamo il ritorno di Igor, che giocherebbe insieme a Martinez Quarta o Milenkovic (più il primo che il secondo); poi Venuti e Terzic potrebbero essere i due terzini, con Gollini che è il portiere titolare in Conference League e dunque dovrebbe a tutti gli effetti prendersi la maglia.

I DUBBI DI EMRE

Da valutare se Emre Belozoglu intenderà fare un po’ di turnover per Fiorentina Basaksehir: la sconfitta sul campo del Fenerbahçe brucia, nel 4-3-3 del tecnico potremmo vedere la stessa difesa e quindi Duarte e Tekdemir a protezione del portiere Babacan, a destra però tornerebbe titolare Junior Caiçara con Kaldirim regolarmente schierato sull’altro versante. Avremmo poi un centrocampo nel quale Lucas Biglia, vecchia conoscenza del calcio italiano, si prenderebbe la maglia con il supporto di Ozcan e Turuc sulle mezzali; qui può giocare anche Aleksic come interno offensivo. Nel tridente titolare cerca una maglia Okaka, che deve senz’altro vincere la concorrenza di Celik (Keny invece non è convocabile per la Conference League); sugli esterni possiamo dire che i favoriti siano Bertrand Traoré e Chouiar, attenzione però almeno alla candidatura di Szysz che come laterale sulla corsia di destra potrebbe prendersi un posto da titolare per la partita del Franchi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASAKSEHIR: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Barak, Mandragora, Bonaventura; Ikoné, L. Jovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano

BASAKSEHIR (4-3-3): Babacan; Junior Caiçara, Duarte, Tekdemir, Kaldirim; Turuc, Lucas Biglia, Ozcan; B. Traoré, Okaka, Chouiar. Allenatore: Emre Belozoglu











