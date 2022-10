Probabili formazioni Fiorentina Basaksehir/ Quote: tridente Ikoné-Jovic-Saponara?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASKSEHIR: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Fiorentina Basaksehir: la partita si gioca allo stadio Artemio Franchi, alle ore 18:45 di giovedì 27 ottobre, e mette a confronto le due squadre che occupano le prime posizioni nel gruppo A di Conference League 2022-2023. Mancano due giornate al termine: il Basaksehir, ancora imbattuto, è già aritmeticamente qualificato al prossimo turno ma deve ancora evitare il playoff, in questo il deludente pareggio contro il Rigas non ha aiutato ma ai turchi allenati da Emre Belozoglu basta un pareggio questa sera per archiviare la pratica e respingere l’assalto dei viola.

Questo ovviamente in virtù del netto 3-0 che era maturato a Istanbul; la Fiorentina ha iniziato molto male la sua Conference League ma poi si è ripresa dominando due volte sugli Hearts, di fatto il prossimo turno è conquistato (a meno di un harakiri stasera e in Lettonia) ma con tutta probabilità Vincenzo Italiano dovrà passare attraverso lo spareggio con una terza di Europa League, aggiungendo insidie e altre due partite a una stagione già fitta. Vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco del Franchi; mentre aspettiamo che si giochi possiamo ovviamente fare la nostra valutazione sulle probabili formazioni di Fiorentina Basaksehir.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato su Fiorentina Basaksehir, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,73 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,65 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 4,50 volte la giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASAKSEHIR

I DUBBI DI ITALIANO

Per Fiorentina Basaksehir Italiano ha ancora qualche dubbio: rispetto al beffardo ko contro l’Inter il tecnico della Viola potrebbe cambiare ben sette giocatori, ovviamente considerando la formazione iniziale di sabato sera. Gollini si riprende il posto tra i pali, facendo alternanza con Terracciano che invece è titolare in campionato; in difesa le fasce potrebbero essere occupate da Venuti (autore dell’erroraccio costato la sconfitta all’ultimo secondo) e Terzic, al centro della difesa invece spazio a Igor che occuperebbe la casella a fianco di Martinez Quarta, tecnicamente favorito su Milenkovic anche se questo è un ballottaggio ancora molto vivo. A centrocampo poi potrebbe arrivare la conferma per Bonaventura; sarebbe lui l’unico superstite rispetto all’Inter nella zona mediana del campo, perché in cabina di regia potremmo vedere Mandragora e in ogni caso l’ex di Udinese e Torino sarebbe titolare, con Barak sulla mezzala o lui stesso interno portando Sofyan Amrabat a fare il playmaker basso. Nel tridente offensivo si valuta di lanciare subito Riccardo Sottil, che però è lontano dal 100%: verosimilmente allora Italiano punterà su Ikoné e Saponara come esterni, dunque testa a testa tra Luka Jovic e Kouamé per il ruolo di prima punta (Arthur Cabral stavolta dovrebbe partire dalla panchina).

LE SCELTE DI EMRE

Modulo speculare per Emre Belozoglu, dunque in Fiorentina Basaksehir sarà 4-3-3 anche per i turchi. Qui le scelte dovrebbero essere già più fissate: sicuramente spicca la presenza di Okaka al centro dell’attacco, quest’ultimo è favorito su Celik e dovrebbe essere affiancato da due esterni che saranno Bertrand Traoré (attenzione alla sua velocità ed esperienza) e Chouiar, che è partito dalla panchina nel big match di campionato contro il Fenerbahçe. In porta sicuramente ci sarà Babacan, davanti a lui la coppia centrale verrà formata da Duarte e Tekdemir mentre è scontato il ritorno tra i titolari di Junior Caiçara come terzino destro, mentre sull’altro versante Kaldirim avrà il posto garantito. Resta allora il centrocampo, comandato da un’altra vecchia conoscenza del campionato italiano: Lucas Biglia, ex di Lazio e Milan, avrà in mano le redini della manovra. Sulle mezzali ci sono qualità e forza fisica: Emre, lui pure passato a lungo dal nostro campionato come calciatore, dovrebbe nuovamente puntare su Turuk e Ozcan per affrontare la partita contro la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASAKSEHIR: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, L. Jovic, Saponara. Allenatore: Vincenzo Italiano

BASAKSEHIR (4-3-3): Babacan; Junior Caiçara, Duarte, Tekdemir,Kaldirim; Turuk, Lucas Biglia, Ozcan; B. Traoré, Okaka, Chouiar. Allenatore: Emre Belozoglu











