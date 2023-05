Probabili formazioni Fiorentina Basilea/ Diretta tv: chi in mediana per Italiano?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASILEA: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Fiorentina Basilea perché naturalmente cresce l’attesa per la partita che domani sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze sarà valida per l’andata della semifinale di Conference League. I viola di Vincenzo Italiano hanno sofferto più del previsto nel turno precedente perché, dopo aver vinto nettamente sul campo del Lech Poznan (terza vittoria consecutiva in trasferta segnando sempre quattro gol) si sono trovati sotto di tre gol al Franchi con il clamoroso rischio dei tempi supplementari, ma poi hanno trovato due gol per perdere “solo” 2-3 e conquistare così la semifinale di una Conference League che la Fiorentina può provare a vincere.

VIDEO/ Napoli Fiorentina (1-0) gol e highlights. Festa grande al "Maradona"

Il Basilea invece nei quarti ha eliminato il Nizza vincendo in trasferta ai supplementari e aumentando così in maniera significativa le proprie possibilità: gli svizzeri vogliono tornare a un buon livello in Europa, come erano qualche anno fa, e questa semifinale è certamente un punto di partenza. La Fiorentina naturalmente spera di bloccare questo tentativo di rinascita da parte del Basilea, mentre quello che possiamo fare noi per il momento è presentare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Fiorentina Basilea.

Video/ Roma Fiorentina Primavera (2-1) gol e highlights: Padula completa la rimonta!

DIRETTA FIORENTINA BASILEA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Fiorentina Basilea sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport per gli abbonati, precisamente su Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 254. Inoltre, ricordiamo pure la possibilità per la diretta streaming video che, come al solito in Conference League, sarà offerta dai servizi di Sky Go e DAZN ai rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASILEA

LE SCELTE DI ITALIANO

Avvicendamento in difesa nelle probabili formazioni di Fiorentina Basilea: Milenkovic è squalificato e sarà sostituito da Martinez Quarta, che ha saltato la trasferta di Napoli. Al fianco dell’argentino ci sarà Igor, con Terracciano in porta e Dodò e Biraghi come terzini, anche se Venuti potrebbe avere spazio a destra. I dubbi maggiori sono a centrocampo per Vincenzo Italiano: dovrebbe giocare Amrabat in cabina di regia, per le mezzali ecco Barak, poi abbiamo il ballottaggio tra Bonaventura e Mandragora, senza dimenticarsi di Castrovilli. Nel tridente tornerà titolare come centravanti il grande ex di questa partita, cioè Arthur Cabral, mentre Nico Gonzalez e forse Ikoné dovrebbero essere i favoriti per i posti dal primo minuto come ali del reparto offensivo viola.

Diretta/ Napoli Fiorentina (risultato finale 1-0): la festa partenopea continua!

GLI 11 DI VOGEL

Sul fronte elvetico, le probabili formazioni di Fiorentina Basilea ci dicono che mister Heiko Vogel dovrebbe schierare un modulo 3-4-2-1 in cui Hitz andrà in porta, mentre Sergio Lopez, Adams e Lang formeranno la difesa a tre; sulle fasce dovrebbero agire ancora una volta Dan Ndoye (a destra) e Millar (a sinistra) che affiancheranno i due mediani Burger e Taulant Xhaka, curiosamente entrambi espulsi nell’ultima giornata del campionato svizzero (come anche Adams). Avremo poi i due trequartisti Amdouni e Males, che restano in vantaggio sulla concorrenza, nel ruolo di prima punta il dubbio è invece tra Jean-Kévin Augustin e Zeqiri con il secondo che appare favorito nelle gerarchie del suo allenatore.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASILEA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez. All. Italiano

BASILEA (3-4-2-1): Hitz; Sergio Lopez, Adams, Lang; Ndoye, Burger, Xhaka, Millar; Amdouni, Males; Zeqiri. All. Vogel.











© RIPRODUZIONE RISERVATA