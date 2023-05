Probabili formazioni Fiorentina Basilea/ Quote: out Milenkovic, torna titolare Quarta

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASILEA: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Basilea ci avvicinano in maniera sensibile alla partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 11 maggio, valida per l’andata della semifinale di Conference League 2022-2023. I viola hanno sofferto parecchio nel turno precedente: dopo aver vinto nettamente sul campo del Lech Poznan si sono trovati sotto di tre gol al Franchi con il clamoroso rischio dei tempi supplementari, ma poi hanno trovato la rete decisiva e anche un’altra per mettersi definitivamente al sicuro. Adesso Vincenzo Italiano ci crede: vincere la Conference League è un obiettivo concreto.

Probabili formazioni Fiorentina Basilea/ Diretta tv: chi in mediana per Italiano?

Lo è anche il Basilea, che nei quarti ha eliminato il Nizza vincendo in trasferta ai supplementari: i renani vogliono tornare ad un certo livello in Europa, come erano qualche anno fa, e questa semifinale è certamente un punto di partenza. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco dell’Artemio Franchi; noi abbiamo ancora qualche ora di tempo per analizzare le scelte che i due allenatori potrebbero operare per questa partita, e allora andiamo subito a leggere senza indugio quelle che sono le probabili formazioni di Fiorentina Basilea.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Fiorentina Basilea possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di andata in Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,45 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,75 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 6,75 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASILEA

LE SCELTE DI ITALIANO

Avvicendamento in difesa nelle probabili formazioni di Fiorentina Basilea: Milenkovic è squalificato questa sera e sarà sostituito da Martinez Quarta, che ha saltato la trasferta di Napoli. Al fianco dell’argentino ci sarà Igor, con Pietro Terracciano in porta; sulle fasce laterali ci aspettiamo Dodò e Biraghi, anche se Venuti potrebbe avere spazio a destra. I dubbi maggiori sono come sempre in mezzo al campo: dovrebbe comunque giocare Sofyan Amrabat in cabina di regia, per quanto riguarda le due mezzali uno dei favoriti è Barak ma poi abbiamo il ballottaggio tra Bonaventura e Mandragora per l’altro slot, senza dimenticarsi di Castrovilli che ormai ha recuperato e potrebbe rappresentare una soluzione interessante. Capitolo tridente: in campionato ha giocato titolare Luka Jovic, il che lascia pensare che questa sera possa toccare ad Arthur Cabral (importante ex), Nico Gonzalez non dovrebbe avere la maglia in discussione e allora Ikoné torna utile per agire sulla corsia destra.

GLI 11 DI VOGEL

A proposito di squalificati, tre giocatori renani sono sostanzialmente certi di giocare Fiorentina Basilea: domenica la squadra svizzera ha chiuso in otto la sconfitta interna contro lo Zurigo. Burger e Taulant Xhaka occuperanno la zona mediana del campo, Adams sarà in campo come centrale di difesa; la formazione comunque non dovrebbe essere troppo diversa dalla versione che ha giocato in Super League. Hitz andrà in porta, poi Sergio Lopez e Lang completeranno la difesa; sulle fasce dovrebbero agire ancora una volta Dan Ndoye (a destra) e Millar (a sinistra) che affiancheranno i due mediani di cui sopra. Avremo poi due trequartisti: Amdouni e Males restano in vantaggio sulla concorrenza, nel ruolo di prima punta il dubbio è tra Jean-Kévin Augustin e Zeqiri con il secondo che appare favorito nelle gerarchie di Heiko Vogel, anche se scopriremo solo tra qualche ora se sarà questa la scelta dell’allenatore.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BASILEA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, S. Amrabat, Barak; Ikoné, A. Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano

BASILEA (3-4-2-1): Hitz; Sergio Lopez, Adams, Lang; Ndoye, Burger, T. Xhaka, Millar; Amdouni, Males; Zeqiri. Allenatore: Heiko Vogel











