PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BETIS: PALLADINO CON I MIGLIORI!

Siamo arrivati a valutare le probabili formazioni Fiorentina Betis, attesissima partita dello stadio Artemio Franchi che alle ore 21:00 di giovedì 8 maggio vale il ritorno della semifinale di Conference League 2024-2025: è il match più importante nella stagione dei viola, che puntano la terza finale consecutiva in questa competizione – anche per vendicare le prime due – ma, come già accaduto agli ottavi, devono rimontare una sconfitta esterna arrivata con un gol di svantaggio. Con una differenza sostanziale, ovvero che il Betis vale più del Panathinaikos: sarà durissima, ma il gol di Luca Ranieri nel finale al Villamarin aumenta esponenzialmente le speranze della Fiorentina.

DIRETTA/ Fiorentina Genoa Primavera (risultato finale 4-1): i viola tornano al quarto posto! (5 maggio 2025)

Intanto la squadra di Raffaele Palladino potrebbe aver definitivamente abbandonato il sogno di arrivare in Champions League perdendo sul campo della Roma; anche per questo la semifinale di Conference League assume una rilevanza assoluta, il rischio è addirittura quello di non andare in Europa il prossimo anno. Non ci resta che aspettare che la partita si giochi, intanto però noi dobbiamo fare le solite considerazioni sul modo in cui i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Franchi, e dunque sfruttiamo questo tempo fino al calcio d’inizio per approfondire il tema delle probabili formazioni Fiorentina Betis.

DIRETTA/ Roma Fiorentina (risultato finale 1-0): Svilar insuperabile! (4 maggio 2025)

FIORENTINA BETIS, PRONOSTICO E QUOTE

Secondo le stime dell’agenzia Snai, che leggiamo a corredo delle probabili formazioni Fiorentina Betis, c’è grande equilibrio: il segno 1 per la vittoria della squadra viola vale 2,35 volte la giocata mentre il segno 2 che regola il successo degli andalusi vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 2,80 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto, infine con il segno X sul quale puntare per il pareggio avrete un guadagno corrispondente a 3,40 volte la posta in palio con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BETIS

COSA CAMBIA PALLADINO

Probabili formazioni Roma Fiorentina/ Quote: chi con Dovbyk? (Serie A, oggi 4 maggio 2025)

Si è visto quanto la Conference League sia importante per i viola nelle scelte di domenica: nelle probabili formazioni Fiorentina Betis tornano tutti i titolari o quasi, ci sarà la conferma per il ritrovato Kean che in attacco dovrebbe agire in coppia con Gudmundsson, in porta resta De Gea che nelle fasi finali della Conference League si è preso la maglia a scapito di Pietro Terracciano mentre in difesa non potrà giocare Pablo Marì che è fuori dalla lista Uefa, dunque con Comuzzo e Pongracic avremo Luca Ranieri che potrebbe aver dato una grossa mano nel doppio confronto, segnando un gol per ora fondamentale.

A centrocampo invece ci aspettiamo che torni Fagioli: l’ex Juventus prenderà il posto di Richardson ma bisogna anche considerare che sarà out Cher Ndour, dunque a giocare come seconda mezzala, con Mandragora naturalmente confermato, sarebbe verosimilmente Colpani che vincerebbe il ballottaggio con Adli. Buone notizie dall’infermeria con Dodò tornato ad allenarsi in gruppo; le alternative sono sempre Parisi oppure Folorunsho, mentre sulla fascia sinistra giocherà Gosens che, essendo stato impiegato nel primo tempo contro la Roma, ha fatto scattare l’obbligo di riscatto e dunque resterà, salvo sorprese, alla Fiorentina anche nella prossima stagione.

LA RISPOSTA DI PELLEGRINI

Manuel Pellegrini ha le idee chiare e per le probabili formazioni Fiorentina Betis non dovrebbe cambiare gli undici che hanno vinto all’andata. Ci sono a dire il vero almeno due ballottaggi aperti, ma che comunque si dovrebbero risolvere senza troppi patemi: a contendere una maglia ai titolari sono Lo Celso e Bellerin, come detto però restano favoriti sia i trequartisti che i centrocampisti nella cerniera di mezzo così come Aitor Ruibal, che dovrebbe dunque prendersi il posto da terzino destro con Perraud a sinistra, mentre a giocare a protezione del portiere Vieites saranno ancora Bartra e l’ex Napoli Natan, che si sta rilanciando in Andalusia.

Il Betis è una squadra che in questo momento si regge sul talento dei suoi calciatori offensivi, in particolar modo di Antony che, in prestito dal Manchester United, è tornato sui livelli che ci aveva fatto vedere all’Ajax; in mezzo gioca il veterano Isco che non scopriamo certo oggi, a sinistra Ezzalzouli che una settimana fa ha sbloccato la partita dopo appena cinque minuti. Come prima punta, una vecchia volpe del calcio europeo: Bakambu a livello internazionale aveva già fatto benissimo nel Villarreal e anche oggi è un giocatore molto pericoloso con il Betis.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BETIS: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, L. Ranieri; Dodò, Colpani, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Raffaele Palladino

BETIS (4-2-3-1): Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Fornals, Johnny Cardoso; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. Allenatore: Manuel Pellegrini