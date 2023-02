Probabili formazioni Fiorentina Braga/ Diretta tv: turnover viola (Conference League)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRAGA: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Braga ci introducono alla partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 23 febbraio, valida per il ritorno dei playoff di Conference League 2022-2023. Una formalità per i viola: lo scorso giovedì la Fiorentina ha ottenuto uno straripante 4-0 al Municipal, archiviando la qualificazione agli ottavi con una settimana di anticipo e potendosi dunque concentrare sulla rincorsa in campionato, il che significa che domani sera Vincenzo Italiano dovrebbe proporre un turnover ragionato, dando spazio a chi non ha giocato domenica e variando molto.

La Fiorentina infatti in Serie A non vince da tempo, anche nell’ultimo weekend ha dovuto accontentarsi di un pareggio strappato all’ultimo respiro all’Empoli, ormai è lontana dalle posizioni europee (-7 dalla Juventus, pur penalizzata) e deve guardarsi le spalle, non potendosi permettere di affondare in questo modo. Vedremo allora quali saranno le scelte di Italiano e Artur Jorge per questa partita del Franchi; aspettando che si giochi proviamo a valutarle insieme, leggendo in maniera approfondita le probabili formazioni di Fiorentina Braga.

DIRETTA FIORENTINA BRAGA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Braga viene fornita dalla televisione satellitare: l’appuntamento per il ritorno del playoff di Conference League è su Sky Sport Football (numero 203 del decoder) con la possibilità di seguire la partita in mobilità, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa come sempre sarà quello di rivolgersi alla piattaforma DAZN (per la quale è necessario aver sottoscritto un abbonamento), e naturalmente si tratterà di una visione in diretta streaming video, dunque vi dovrete dotare di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure di una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRAGA

LE SCELTE DI ITALIANO

Turnover per Italiano in Fiorentina Braga: non possiamo che aspettarci questo, e allora rispetto al pareggio di domenica potremmo vedere Sirigu fare il suo esordio tra i pali viola, con una difesa che farebbe a meno di Milenkovic sostituito da Ranieri, ma anche con Igor pronto a giocare titolare. A destra può operare Dodò, sull’altro versante dovrebbe tornare Biraghi che contro l’Empoli è rimasto a riposo; sempre seguendo la regola dell’alternanza, in mezzo al campo il regista potrebbe essere Duncan; poi un’occasione ce l’avrà Castrovilli che certamente può giocare inizialmente per poi eventualmente valutare la sua tenuta fisica. La terza mezzala potrebbe anche essere Alessandro Bianco, lanciato per l’occasione a prendere il posto di Bonaventura e Barak; per quanto riguarda il tridente offensivo, dovremmo vedere Brekalo a sinistra, poi Kouamé potrebbe prendersi il posto di prima punta (sempre che non venga lanciato Arthur Cabral, che lo meriterebbe) mentre occhio al potenziale rientro di Riccardo Sottil, con Ikoné comunque favorito.

GLI 11 DI ARTUR JORGE

Artur Jorge deve valutare se in Fiorentina Braga crederci sino in fondo oppure pensare alla prossima partita di campionato: noi comunque puntiamo su un 4-4-2 nel quale possono tornare a giocare i migliori. In difesa è squalificato Tormena, che dunque lascerà il posto a Niakaté; al suo fianco ecco Paulo Oliveira, con Victor Gomez che sarà il terzino destro avendo Sequeira titolare sull’altro lato del campo. A centrocampo André Horta dovrebbe tornare titolare; con lui a quel punto ci sarà uno tra Racic e Al Musrati, mentre sulle corsie esterne è possibile che Iuri Medeiros si riprenda il posto a destra, sull’altro versante ballottaggio tra Alvaro Djaló e Bruma ma attenzione a Pizzi, che potrebbe aiutare con la sua esperienza e prendersi la maglia come laterale adattato (di base sarebbe un trequartista). A formare il tandem offensivo, lo spagnolo Abel Ruiz dovrebbe giocare; al suo fianco dunque possiamo aspettarci Banza, capocannoniere del Braga in campionato con 9 gol.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRAGA: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò, Igor, Ranieri, Biraghi; A. Bianco, Duncan, Castrovilli; Ikoné, Kouamé, Brekalo. Allenatore: Vincenzo Italiano

BRAGA (4-4-2): Matheus; Victor Gomez, Niakaté, Paulo Oliveira, Sequeira; Iuri Medeiros, Racic, André Horta, Pizzi; Abel Ruiz, Banza. Allenatore: Artur Jorge











