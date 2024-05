Probabili formazioni Fiorentina Bruges/ Quote: due dubbi per Italiano (oggi giovedì 2 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRUGES: CHI SCENDE IN CAMPO?

A caccia della seconda finale europea consecutiva e magari anche finalmente di un trofeo, le probabili formazioni di Fiorentina Bruges sono naturalmente fondamentali per introdurci alla semifinale d’andata di Conference League che potremo seguire questa sera, giovedì 2 maggio 2024, dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. La Fiorentina di mister Vincenzo Italiano arriva dal perentorio successo per 5-1 contro il Sassuolo in campionato ma sicuramente è ormai proprio la Conference League il principale obiettivo per i viola, perché sono oltre 20 anni che i gigliati non vincono titoli – e in Europa sono oltre 60 anni.

Attenzione però ad un Bruges che finora ha fatto molto bene in questa edizione della Conference League, nei quarti di finale ha superato il Paok Salonicco più agevolmente di quanto la Fiorentina sia riuscita a fare con il Viktoria Plzen e adesso vuole provare a scrivere una grande impresa per sé e per tutto il calcio belga, che a livello di club è ormai da decenni molto lontano dall’eccellenza continentale. Riuscire a mettere in discesa il doppio confronto già dall’odierna partita casalinga sarebbe prezioso, adesso quindi cediamo la parola alle ultime notizie sulle probabili formazioni di Fiorentina Bruges.

QUOTE E PRONOSTICO, I FAVORITI PER LA PARTITA DI STASERA

Fra pochissimo torneremo a parlare delle probabili formazioni ma adesso scopriamo quote e pronostico su Fiorentina Bruges secondo l’agenzia Snai. I favoriti dovrebbero essere i padroni di casa viola: il segno 1 infatti è quotato a 1,80 per una vittoria della Fiorentina, mentre poi si sale a quota 3,60 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse il Bruges.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRUGES

ECCO COSA DOVREBBE FARE ITALIANO

Il modulo 4-2-3-1 è il punto di riferimento per mister Vincenzo Italiano, scopriamo però adesso quali potrebbero essere i titolari viola per le probabili formazioni di Fiorentina Bruges. In porta potremmo vedere Terracciano anche se in Conference League spesso ha avuto spazio Christensen; la difesa invece dovrebbe essere composta da Dodô, Milenković, Martínez Quarta e Biraghi, pur senza escludere le opzioni Kayode e Ranieri; in mediana scegliamo Duncan e Mandragora e il ruolo di prima alternativa va assegnato ad Arthur; sulla trequarti invece ecco sicuramente Nico Gonzalez e Beltrán, più uno tra Kouamé (favorito) e Sottil per completare il terzetto alle spalle di Belotti, centravanti della Fiorentina.

MODULO E TITOLARI PER HAYEN

Per Nicky Hayen, allenatore degli ospiti belgi, abbiamo un 5-3-2 o 3-5-2, differenza che non è così evidente per la sua squadra. Le probabili formazioni di Fiorentina Bruges devono tenere conto dell’assenza di Mignolet, per cui in porta giocherà Jackers; indicando la difesa come reparto a tre, ecco come possibili titolari Sabbe, Ordonez e Balanta; è in dubbio l’ex Bologna Skov Olsen, di conseguenza il centrocampo a cinque del Bruges potrebbe aprirsi con Skoras per affiancare Vetlesen, Vanaken, Onyedika e Meijer nel reparto mediano, infine l’attacco degli ospiti del Club Bruges potrebbe vedere Nusa e Jutglà titolari per formare la coppia dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA BRUGES: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltrán, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

BRUGES (3-5-2): Jackers; Sabbe, Ordonez, Balanta; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Onyedika, Meijer; Nusa, Jutglà. All. Hayen.











