Probabili formazioni Fiorentina Cremonese/ Quote: ci sarà molto turnover?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CREMONESE: CHI GIOCA STASERA?

Leggiamo le probabili formazioni di Fiorentina Cremonese per avvicinarci sempre più alla partita di stasera per il ritorno della semifinale di Coppa Italia che vede i viola di Vincenzo Italiano in enorme vantaggio, avendo vinto per 0-2 all’andata a Cremona tre settimane fa. La Fiorentina quindi è ad un passo dal sospirato ritorno in finale di Coppa Italia, anche se dovrà stare attenta perché ultimamente la fatica dell’impegno su tre fronti ha cominciato a presentare il conto e la Viola arriva da due sconfitte consecutive fra Conference League e campionato.

Dall’altra parte la Cremonese ha davanti una montagna da scalare e forse nemmeno troppe energie da dedicare, perché in campionato si deve giocare le ultime residue speranze di salvezza, anche se in calo dopo il crollo ad Udine di domenica. Allora forse è meglio fare almeno un tentativo di scrivere la storia della società grigiorossa in Coppa Italia: molto dipenderà anche dalle scelte degli allenatori, quindi andiamo senza indugio a proporvi le nostre ultime notizie circa le probabili formazioni di Fiorentina Cremonese.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai per il pronostico su Fiorentina Cremonese. I padroni di casa viola partono di nuovo favoriti, il segno 1 infatti è quotato a 1,35, mentre poi si sale a 5,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a ben 9,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere la Cremonese a vincere al Franchi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CREMONESE

LE MOSSE DI ITALIANO

Per le probabili formazioni di Fiorentina Cremonese puntiamo da parte di Vincenzo Italiano su un turnover significativo ma non esagerato, che mantenga un buon livello di competitività per non correre rischi inutili, come il Lech Poznan ha dimostrato. Il modulo di riferimento dovrebbe rimanere il 4-2-3-1 e proviamo a disegnare questo undici titolare: Terracciano in porta; davanti a lui difesa a quattro con Dodò a destra, Martinez Quarta e Igor centrali, Biraghi a sinistra; in mediana ipotizziamo Castrovilli al fianco di Amrabat; sulla trequarti invece puntiamo su Kouamé, Barak e Sottil da destra a sinistra alle spalle del centravanti Jovic, ma naturalmente molte maglie sono in bilico e magari i cambi avverranno in altri punti rispetto a quanto abbiamo ipotizzato.

LE SCELTE DI BALLARDINI

Sul fronte lombardo, il rischio è che le probabili formazioni di Fiorentina Cremonese ci propongano un turnover ancora più ampio, perché la priorità potrebbe essere riservata al prossimo match di campionato contro il Verona, ultima spiaggia delle speranze di salvezza. Non è quindi facile dire chi potrebbe essere titolare, proviamo ad ipotizzare un modulo 4-3-1-2 e indichiamo questi come i possibili undici titolari: Carnesecchi in porta; i quattro difensori Ghiglione, Ferrari, Lochoshvili e Valeri da destra a sinistra; Benassi, Pickel e Galdames nel terzetto titolare di centrocampo per la Cremonese; infine in attacco indichiamo come trequartista Buonaiuto alle spalle della coppia di attaccanti grigiorossi, che potrebbero essere Afena-Gyan e Okereke.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA CREMONESE: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat; Kouamé, Barak, Sottil; Jovic. All. Italiano.

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi; Ghiglione, Ferrari, Lochoshvili, Valeri; Benassi, Pickel, Galdames; Buonaiuto; Afena-Gyan, Okereke. All. Ballardini.











