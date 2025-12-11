Probabili formazioni Fiorentina Dinamo Kiev: le scelte dei due allenatori in vista della partita per la quinta giornata di Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA DINAMO KIEV: VIOLA SENZA CERTEZZE!

Può essere molto difficile valutare le probabili formazioni Fiorentina Dinamo Kiev: intanto la partita si gioca giovedì 11 dicembre e vale per la quinta – e penultima – giornata nel girone di Conference League 2025-2026, ma l’analisi si complica se pensiamo alla situazione drammatica che i viola vivono in campionato.

Battuta in rimonta anche dal Sassuolo, la Fiorentina si ritrova ultima da sola in classifica, ancora senza vittorie (dopo 14 giornate) e con l’incubo retrocessione più che reale: inevitabile che adesso Paolo Vanoli debba operare delle scelte anche logistiche, e pensare a quale scenario sia il più importante da salvare.

In Conference League la Fiorentina è ben messa per arrivare almeno ai playoff, ma il grosso rischio di “sprecare” energie è dietro l’angolo; per questo motivo le due sconfitte consecutive maturate in Conference League potrebbero fungere quasi come una scusante per schierare le seconde linee.

Il che certamente non significa andare in campo per perdere, ma che i titolarissimi possono essere risparmiati per la Serie A; vediamo allora se possa essere così, senza indugiare oltre iniziamo il nostro excursus sulle scelte di campo leggendo insieme le probabili formazioni Fiorentina Dinamo Kiev.

PRONOSTICO E QUOTE FIORENTINA DINAMO KIEV

Secondo le stime dei bookmaker, e in particolare della Snai, le quote che accompagnano le probabili formazioni Fiorentina Dinamo Kiev danno ragione ai viola, forti del valore pari a 1,40 volte la giocata sul segno 1 per la loro vittoria; l’opzione del pareggio regolata dal segno X permette un guadagno corrispondente a 4,50 volte quanto messo sul piatto, mentre con il segno 2 per il successo degli ucraini la vostra vincita ammonterebbe a 6,25 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA DINAMO KIEV

VANOLI CAMBIA MODULO

La difesa a quattro tanto invocata potrebbe diventare realtà questa sera: con le probabili formazioni Fiorentina Dinamo Kiev vediamo che Vanoli, grazie soprattutto al recupero di Gosens, studia un 4-3-1-2 con il tedesco naturalmente da terzino sinistro e Dodò che parte in vantaggio per operare sulla corsia opposta, in porta contro l’Aek Atene ha giocato De Gea ma questa volta potrebbe toccare a Tommaso Martinelli, si vedrà. Al centro dello schieramento arretrato ci sarà sicuramente Luca Ranieri, al suo fianco è Pongracic ad essere favorito rispetto alla concorrenza, rappresentata da Comuzzo e Pablo Marì.

Per quanto riguarda il centrocampo, possibile che Vanoli voglia puntare su Nicolussi Caviglia come regista; di fatto l’ex di Juventus e Venezia è l’unico playmaker di ruolo ma qui è stato impiegato anche Fagioli, che quindi nella mente del tecnico non parte battuto ma è in competizione anche con Sohm e Mandragora per le mezzali. Alle spalle dei due attaccati ecco Gudmundsson, anche se Fazzini è pronto per l’uso; poi Kean e Piccoli, quindi di fatto il turnover ci sarà ma la formazione che affronterà la Dinamo Kiev potrebbe comunque essere competitiva, non ci resta che aspettare la risposta del campo.

LE SCELTE DI KOSTYUK

Quasi tagliato fuori dalla lotta ai playoff, Igor Kostyuk – entrato in carica da due settimane e attualmente allenatore ad interim – vara un 4-3-3 nel quale Neshcheret fa il portiere con davanti a lui Mykhavko e Thiaré in qualità di difensori centrali, ad operare sulle corsie laterali dovrebbero invece essere il capitano Oleksandr Karavaev e Vivcharenko, favoriti sulla concorrenza rappresentata da Tymchyk e Dubinchak, rispettivamente. Spostiamoci poi a centrocampo, dove si gioca a tre: qui quasi certamente torna titolare Shaparenko, stellina della squadra che può agire con Yatskyk sempre da frangiflutti e Pikhalyonok a completare la linea.

Nel reparto offensivo Kostyuk gioca con il tridente: come prima punta il ballottaggio è tra Ponomarenko e Eduardo Guerrero e questa volta il panamense potrebbe essere favorito, come esterni la Dinamo Kiev deve registrare l’assenza di Yarmolenko per infortunio e quindi a destra ci sarà Voloshyn senza troppi dubbi, sull’altro versante invece la competizione interna è più aspra ma a spuntarla potrebbe essere Kabaev, in vantaggio almeno sulla carta su Redushko, titolare sabato in campionato (vittoria esterna) e Ogundana, in attesa ovviamente di conferme.

FIORENTINA (4-3-1-2): T. Martinelli; Dodò, Pongracic, L. Ranieri, Gosens; Sohm, Nicolussi Caviglia, Fagioli; Gudmundsson; Kean, Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; O. Karavaev, Mykhavko, Thiaré, Vivcharenko; Pikhalyonov, Yatsyk, Shaparenko; Voloshyn, E. Guerrero, Kabaev. Allenatore: Igor Kostyuk