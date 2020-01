Probabili formazioni Fiorentina Genoa/ Quote: Vlahovic o Cutrone? (Serie A)

Fiorentina Genoa si gioca alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze per dare vita a questa sfida ricca di storia per la ventunesima giornata di Serie A. Le scelte di Beppe Iachini e Davide Nicola circa le formazioni di Fiorentina Genoa saranno davvero importanti, perché i viola con l’arrivo di Iachini hanno dato la svolta alla loro stagione – vedi vittoria a Napoli – mentre Nicola sta facendo più fatica e dopo la sconfitta contro la Roma il Grifone ora è tristemente ultimo in classifica. Con queste premesse, appare dunque adesso molto importante andare a scoprire quali siano le probabili formazioni di Fiorentina Genoa a poche ore dal fischio d’inizio.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo nel frattempo anche al pronostico su Fiorentina Genoa, basato sulle quote dell’agenzia Snai. Favoriti senza dubbio i padroni di casa, il segno 1 infatti è quotato a 1,73. Si sale poi a 3,75 in caso di segno X e fino a 4,75 volte la posta in palio con il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA GENOA

LE MOSSE DI IACHINI

Analizzando dunque le probabili formazioni di Fiorentina Genoa, possiamo osservare che Beppe Iachini deve fare a meno dello squalificato Dalbert e degli infortunati Ribery e Boateng. In attacco di conseguenza si apre un ballottaggio fra Vlahovic e il nuovo arrivo Cutrone per affiancare Chiesa, che è la certezza del reparto offensivo gigliato. Nel modulo 3-5-2 della Fiorentina avremo poi a centrocampo il terzetto in mediana formato da Benassi, Pulgar e Castrovilli, più Lirola esterno destro e il possibile ballottaggio Venuti-Maxi Olivera a sinistra. Infine, nella retroguardia a tre ecco titolari Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti all’estremo difensore Dragowski.

LE SCELTE DI NICOLA

Per Davide Nicola invece nello stilare le probabili formazioni per Fiorentina Genoa bisogna annotare innanzitutto che saranno assenti tra i rossoblù lo squalificato Cassata oltre agli infortunati Kouame, Lerager e Zapata. Il modulo del Grifone dovrebbe essere un 3-5-2 speculare a quello dei padroni di casa, con questi possibili titolari: Perin in porta; davanti a lui la difesa a tre con Biraschi, Romero e capitan Criscito; a centrocampo una linea a cinque molto folta, con da destra a sinistra Ankersen (che però è in ballottaggio con Ghiglione), Behrami, Schone in cabina di regia, Sturaro e Barreca; infine il tandem d’attacco, nel quale la certezza del Genoa è sempre il veterano Pandev, che sarà affiancato probabilmente da Sanabria oppure da Favilli, che si candida al ruolo di prima alternativa là davanti.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini.

A disposizione: Terracciano, Brancolini, Ceccherini, Terzic, Maxi Olivera, Ranieri, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Sottil, Ghezzal, Cutrone.

Squalificati: Dalbert.

Indisponibili: Ribery, Boateng.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria. All. Nicola.

A disposizione: Radu, Marchetti, Goldaniga, El Yamiq, Ghiglione, Radovanovic, Pajac, Agudelo, Eriksson, Favilli, Jagiello, Destro, Pinamonti.

Squalificati: Cassata.

Indisponibili: Kouame, Lerager, Zapata.



