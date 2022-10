Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Diretta tv: ancora vari dubbi (Serie A)

DIRETTA FIORENTINA INTER: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Inter parliamo della partita che caratterizzerà la serata del sabato allo stadio Artemio Franchi nella undicesima giornata di Serie A. Una grande classica ma pure un esame decisamente complicato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che in questo campionato non riesce proprio ad uscire dalla mediocrità, confermata anche dal pareggio di lunedì sera a Lecce. In Conference League la situazione è migliorata, ma pensare di qualificarsi di nuovo per le Coppe comincia già a risultare complicato.

L’Inter di Simone Inzaghi cercherà invece una vittoria mai banale a Firenze per ribadire definitivamente di essere tornata sui suoi livelli. In campionato infatti ci sono state le vittorie contro il Sassuolo e la Salernitana, ma naturalmente soprattutto c’è stato l’eccellente esito della doppia sfida contro il Barcellona in Champions League per rilanciare l’intera stagione nerazzurra. Tutto questo considerato, andiamo adesso a scoprire quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Fiorentina Inter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Fiorentina Inter ci dicono che per mister Vincenzo Italiano i dubbi sembrano concentrarsi soprattutto in difesa. Nel modulo 4-3-3 ecco infatti che, davanti a Terracciano, Dodò e Venuti sono in ballottaggio come terzino destro, mentre al fianco di Milenkovic se la giocano Igor e Martinez Quarta, con l’ex Biraghi a completare il reparto a sinistra; a centrocampo sembra invece tutto più chiaro per la Fiorentina grazie a Bonaventura, Amrabat e Barak; infine in attacco dovremmo vedere in azione Nico Gonzalez, Cabral e Kouamè, anche se quest’ultimo potrebbe anche accentrarsi come prima punta, lasciando spazio a sinistra per Saponara.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, Simone Inzaghi non deroga al suo modulo 3-5-2 nelle probabili formazioni di Fiorentina Inter, ma ci sono alcuni ballottaggi ancora da sciogliere, a partire da Onana-Handanovic e poi da De Vrij-Acerbi, nuovo “tormentone” nella difesa a tre dei nerazzurri, che sarà poi completata da Skriniar e Bastoni. Nella linea a cinque del centrocampo dovrebbe essere (quasi) tutto più chiaro, con Dumfries a destra, poi Barella, Asllani, Calhanoglu e Dimarco, che però potrebbe essere in ballottaggio con Gosens; infine in attacco Correa proverà ad insidiare Dzeko per la maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez, tornato a segnare con regolarità dopo il digiuno.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Kouamè. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, L. Martinez. All. Inzaghi.











