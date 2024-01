PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER/ Diretta tv: Asllani e Frattesi saranno titolari (27 gennaio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: A CENTROCAMPO

Il centrocampo sarà un reparto fatalmente in primo piano nelle probabili formazioni di Fiorentina Inter, soprattutto per quanto riguarda gli ospiti nerazzurri, che devono fare i conti con le squalifiche di Calhanoglu e Barella nel settore nevralgico del campo. Di conseguenza, in cabina di regia sarà titolare Asllani in sostituzione del turco, mentre Frattesi prenderà il posto del sardo nel cuore di un centrocampo che avrà quindi solo Mkhitaryan come ’superstite’ del terzetto in genere preferito da mister Simone Inzaghi, d’altronde giustamente se si considera il valore del centrocampo dell’Inter.

Diretta/ Fiorentina Frosinone Primavera streaming video tv: viola contro gli ultimi (oggi 27 gennaio 2024)

Per completare la linea a cinque restano naturalmente gli esterni: a sinistra spazio per Dimarco, a destra invece dobbiamo segnalare che sono in ballottaggio Dumfries e Darmian. Tante notizie quindi per quanto riguarda il centrocampo dell’Inter, c’è invece decisamente molto meno da dire circa la mediana della Fiorentina, anche perché Vincenzo Italiano utilizza il modulo 4-2-3-1 e di conseguenza in questo settore ci sono appena due maglie da assegnare, che dovrebbero toccare ad Arthur Melo e Duncan dal primo minuto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Empoli Fiorentina Primavera (risultato finale 0-3): tris viola nel derby! (20 gennaio 2024)

CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Inter ci permettono di parlare del big-match della ventiduesima giornata di Serie A che sarà in programma domani sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze pochi giorni dopo la fine della Supercoppa Italiana che ha visto protagoniste entrambe. La Fiorentina di Vincenzo Italiano in realtà ha subito una pesante sconfitta per 3-0 contro il Napoli in semifinale, ma adesso cerca il colpo contro i nerazzurri che darebbe notevole concretezza all’ambizione di inseguire il quarto posto che varrebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League.

Diretta/ Napoli Fiorentina (risultato finale 3-0): doppio Zerbin la chiude! (18 gennaio 2024)

Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi ha conquistato il primo trofeo della stagione, che fa naturalmente molto piacere, però adesso deve tornare immediatamente a pensare al duello sempre più caldo con la Juventus, tra l’altro con il derby d’Italia in programma già domenica prossima. Vincere a Firenze però sarebbe un messaggio forte e confermerebbe il feeling dei nerazzurri con le partite con le altre big, compreso il 4-0 rifilato proprio ai gigliati all’andata al Meazza. Questo è il quadro della situazione, ma adesso scopriamo le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Fiorentina Inter…

DIRETTA FIORENTINA INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Fiorentina Inter non sarà garantita nel senso classico del termine, essendo questa una delle sette partite della giornata di Serie A assegnate in esclusiva alla piattaforma DAZN, quindi sarà possibile solo la visione in diretta streaming video, eventualmente anche tramite televisore a patto che sia dotato di una connessione Internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE SCELTE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Fiorentina Inter ci dicono che mister Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi ad un modulo 4-2-3-1 nel quale il portiere Terracciano sarà protetto dalla difesa a quattro composta da destra a sinistra da Faraoni (favorito su Kayode), Milenkovic, Martinez Quarta e Parisi, considerata la squalifica dell’ex Biraghi; in mediana ecco invece la coppia composta da Arthur Melo e Duncan; i dubbi per la Fiorentina si concentrano soprattutto in attacco, cominciando dalla trequarti, dove il recuperato Nico Gonzalez è favorito su Sottil per affiancare Bonaventura e l’ala sinistra Ikonè, mentre Beltran e Nzola si contenderanno ancora una volta la maglia da centravanti viola, con il primo che sembra favorito.

LE MOSSE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro delle probabili formazioni di Fiorentina Inter spiccano evidentemente le squalifiche di Calhanoglu e Barella, che porteranno una sorta di rivoluzione a centrocampo, con Asllani titolare in regia e Frattesi mezzala al pari di Mkhitaryan, mentre a sinistra sarà sicuramente titolare Dimarco e sulla destra potrebbe tornare dal primo minuto Dumfries, tuttavia ancora in ballottaggio con Darmian. Il modulo di mister Simone Inzaghi sarà naturalmente il 3-5-2, in porta avremo Sommer protetto da Pavard, Acerbi e uno tra Bastoni e De Vrij, ballottaggio sul quale naturalmente incideranno le condizioni fisiche del difensore italiano. Infine, non ci sono dubbi sulla coppia titolare nell’attacco nerazzurro, che sarà ancora una volta formata da Thuram e dal capitano Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur Melo, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikonè; Beltran. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA