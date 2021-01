Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Diretta tv: in campo Eriksen e Sensi?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Fiorentina Inter ci introducono alla partita che domani pomeriggio vivremo allo stadio Artemio Franchi di Firenze per gli ottavi di Coppa Italia. Con che spirito Cesare Prandelli e Antonio Conte affronteranno questa competizione? La Fiorentina in campionato respira grazie alla vittoria contro il Cagliari, ma la priorità resta naturalmente la Serie A, l’Inter ha nella Coppa Italia l’unica competizione extra-campionato, ma tra il pareggio contro la Roma e il derby d’Italia che sarà domenica contro la Juventus questa settimana non è l’ideale e incombe il turnover. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Fiorentina Inter.

FIORENTINA INTER IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Fiorentina Inter sarà visibile in diretta tv su Rai Uno, dunque naturalmente in chiaro per tutti al tasto 1 del telecomando. Questo significa che ci sarà pure la diretta streaming video, che sarà sempre accessibile a tutti, in questo caso tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI PRANDELLI

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Inter non ci sarà Pezzella, che si è infortunato nella sfida di campionato contro il Cagliari, inoltre Cesare Prandelli dovrebbe far prevalere la prudenza anche per quanto riguarda Ribery. L’allenatore della Viola dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2: in porta Dragowski dovrebbe riposare lasciando il posto a Terracciano, in difesa invece a causa del forfait di Pezzella ci sarà spazio per Milenkovic, Quarta e Caceres. A centrocampo almeno un paio di nodi da sciogliere, tra Igor e Venuti a destra e tra l’ex Borja Valero e Pulgar, mentre dovrebbero essere titolari l’altro ex di giornata Biraghi a sinistra, Amrabat e Castrovilli, al rientro dalla squalifica nell’ultima giornata di campionato. Considerata infine la cautela per Ribery, Kouame è favorito per affiancare Vlahovic in attacco.

LE SCELTE DI CONTE

Antonio Conte come peserà le probabili formazioni di Fiorentina Inter pensando anche alla Juventus? Segnaliamo innanzitutto le assenze di D’Ambrosio, Vecino e Darmian, ma comunque ci saranno sicuramente varie novità anche perché alcuni dei ‘titolarissimi’ sono stanchi, come ha detto domenica lo stesso Conte. Il modulo dell’Inter sarà comunque sempre il 3-5-2 con Radu tra i pali, al debutto stagionale; a protezione del portiere rumeno ecco un anomalo terzetto con Skriniar, Ranocchia e in ballottaggio Kolarov e Bastoni, con il serbo favorito proprio per il turnover. A centrocampo Young dovrebbe giocare a destra per dare spazio a Perisic a sinistra dato che Darmian è out e Hakimi sarà risparmiato, Gagliardini dovrebbe far riposare Barella mentre per le ultime due maglie sono in tre e vedremo se Conte proporrà titolari in contemporanea Sensi ed Eriksen, oppure se sarà in campo anche stavolta Brozovic. In attacco Sanchez appare sicuro del posto, probabilmente con Lautaro per far riposare almeno un poco Lukaku.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Quarta, Caceres; Igor, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All. Prandelli.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Conte.



