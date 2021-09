Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Diretta tv: Italiano senza Castrovilli!

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Fiorentina Inter, bella sfida per la 5^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo domani alle ore 20.45 tra le mura del Franchi. Dopo solo pochissimo giorni dal successo ottenuto a spese del Genoa, la Viola di Italiano torna protagonista in casa e contro i campioni nazionali in carica: servirà dunque dare il massimo per realizzare l’impresa contro i nerazzurri di Inzaghi, pur considerato che sarebbe questo un turno infrasettimanale e che dunque non vi è stato gran campo per preparare l’incontro.

Contro poi un’Inter in buone condizioni, che ha ritrovato compattezza dopo il KO subito in Champions league contro il Real Madrid e che pare più che mai desiderosa di riprendersi la vetta della classifica della Serie A (e riparare il mezzo passo falso fatto con la Sampdoria). Non sarà dunque una sfida banale qualche che ci attenderà domani al Franchi: vediamo come i due tecnici si sono preparati, esaminando le scelte per le probabili formazioni di Fiorentina Inter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI ITALIANO

Nonostante il doppio impegno, ecco che domani per le probabili formazioni di Fiorentina Inter, Vincenzo Italiano dovrebbe dare spazio ancora a diversi titoli: lo richiede certo il rivale. Pure nel 4-3-3 di partenza mancherà Castrovilli, fuori per infortunio: al suo posto avremo Duncan per dare sostanza al centrocampo, con il reparto completato poi da Bonaventura (in gol con i liguri) e Torreira. Pochi dubbi poi in difesa per i gigliati, con Odriozola e Biraghi schierati sull’esterno e i centrali Milenkovic e Martinez Quarta confermati davanti al numero 1 Dragowski: attenzione solo a Igor, a disposizione dalla panchina. Per l’attacco rimane irrinunciabile Vlahovic come prima punta, con Gonzalez e Callejon a supporto.

LE SCELTE DI INZAGHI

Anche in casa nerazzurra, Inzaghi dovrebbe dare di nuovo spazio a diversi suoi titolari: qualche big ha riposato nei giorni scorsi con il Bologna e non scordiamo che pure domani sera, l’allenatore dovrà rinunciare a un jolly come Joaquin Correa, indisponibile. Fissato il 3-5-2 ecco che allora avremo ancora Dzeko in attacco al fianco di Lautaro Martinez, mentre a centrocampo saranno irrinunciabili giocatori come Barella, Calhanoglu e Brozovic: potrebbe essere doppio impegno in corsia per Dumfries, mentre con tutta probabilità Perisic darà il cambio a Dimarco dall’altro lato dello schieramento. In difesa riavremo ancora Bastoni, De Vrij e Skriniar, quest’ultimo pure andato a segno nell’ultimo turno.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.



