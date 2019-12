Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Diretta tv: Ribery ko

Le probabili formazioni di Fiorentina Inter sono ora sotto esame, alla vigilia della sfida prevista solo domani sera alle ore 20,45 tra le mura del Franchi e per la 16^ giornata di Serie A. Dopo la dura batosta in Champions League, in casa di Antonio Conte è ora di rimboccarsi le maniche e mettere testa e cuore al campionato, dove i nerazzurri sono pure primi in classifica. Serve dunque domani al franchi mettere in campo una prestazione super per mantenere il titolo di capolista e certo Conte ha pochi dubbi nel disegnare le probabili formazioni di Fiorentina Inter: gli assenti poi facilitano ancora una volta il compito al tecnico pugliese. Dovrebbe essere invece meno problematico il lavoro di Montella che, con l’eccezione dell’acciaccato Ribery, per la 16^ giornata di Serie A ha lo spogliatoio quasi al completo. Pure però i viola hanno estremo bisogno di punti e gli attende una sfida casalinga quanto mai complicata. Andiamo allora a considerare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Fiorentina Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Inter verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati al servizio dunque potranno seguire questa partita di Serie A al canale Sky Sport Serie A, e il match naturalmente sarà disponibile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI MONTELLA

Per le probabili formazioni di Fiorentina Inter, Montella domani dovrebbe ancora dare corsa al 3-5-2 come modulo di partenza, dove i titolari in difesa, posti di fronte al solito Dragowski, dovrebbero essere Milenkovic, Pezzella e Caceres, alcuni recuperati in extremis. Sono poi maglie confermate anche nell’ampio centrocampo al cinque dove al centro per i viola domani si faranno vedere dal primo minuto Pulgar, Badelj e Castrovilli: toccherà allora a Dalbert e Lirola occupare le fasce, anche se certo le alternative non mancano dalla panchina. Ricordiamo però in attacco l’assenza accertata di Ribery: visto il forfait del francese sarà pronto Vlahovic a fare compagnia a Chiesa come titolare nella doppia punta.

LE SCELTE DI CONTE

Sarà certo il classico 3-5-2 il modulo di partenza di Antonio Conte per le probabili formazioni di Fiorentina e Inter e qui il primo dubbio che arriva per il tecnico pugliese è in difesa. Come al solito, il trittico di partenza dei nerazzurri prevede come titolari Godin, Skriniar e De Vrij, ma ora pure Bastoni e d’Ambrosio scalpitano per un posto tra i titolari, magari proprio al posto del belga, che dunque si accomoderà in panchina. Per la mediana dell’Inter va subito detto che ci pensano le assenze a guidare le mosse dell’allenatore: senza Barella, Gagliardini e Senei, saranno Vecino, Brozovic e Borja Valero a porsi al centro dello schieramento, con Candreva e Biraghi prime ipotesi per le fasce esterne. Sono poi certezze in attacco per l’Inter: imprescindibili anche nella trasferta toscana saranno Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 21 Lirola, 78 Pulgar, 5 Badelj, 8 Castrovilli, 29 Dalbert; 25 Chiesa, 28 Vlahovic All. Montella

INTER (3-5-2): 1 Handanovic: 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 77 Brozovic, 8 Vecino, 34 Biraghi; 10 L Martinez, 9 Lukaku All. Conte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA