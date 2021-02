Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Diretta tv, torna Lukaku dal 1^ minuto

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Fiorentina Inter, big match in programma solo domani alle ore 20.45 al Franchi, cui apriremo formalmente la 21^ giornata del campionato della Serie A. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Cesare Prandelli per sfidare una favorita allo scudetto come è la Beneamata. La squadra viola infatti torna in campo domani sera dopo anche il pareggio strappato per 1-1 contro il Torino, davvero affamata di punti: per i gigliati, la sola 11^ posizione nella classifica di campionato comincia a stare stretta. Pure sarà difficile per il club toscano domani fare bottino pieno in casa, considerato lo stato di forma dei nerazzurri. Pur di ritorno da un gravoso impegno in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, l’inter rimane rivale pericolosissima in campionato. La squadra di Conte dopo tutto è ancora alla ricerca del sorpasso in vetta contro la capolista Milan, e vanta in campionato una bella serie di risultati positivi, tra cui spicca anche il 4-0 inferto al Benevento solo lo scorso fine settimana. Domani sarà dunque partita impegnativa: vediamo come i due allenatori si sono preparati esaminando le probabili formazioni di Fiorentina Inter.

FIORENTINA INTER IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fiorentina Inter verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: nello specifico bisognerà andare su Sky Sport, disponibile al numero 253 del decoder per tutti gli abbonati, e in alternativa questa partita di campionato sarà fruibile anche tramite il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e grazie all’applicazione Sky Go che può essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI PRANDELLI

Per le probabili formazioni di Fiorentina e Inter, mister Prandelli non rinuncerà al 3-5-2 visto nelle ultime occasioni, dove pure il tecnico dovrà fare attenzione alle assenze annunciate di Milenkovic e Castrovilli, out per decisione del giudice sportivo. Su chi dunque puntare? In difesa, mancando il serbo dovrebbe essere spazio per Igor al fianco dei confermatissimi Martinez Quarta e Pezzella: per il centrocampo invece sono possibili diverse soluzioni. Fissato il reparto a 5 ecco che al centro paiono sicuri della propria maglia solo Bonaventura e Amrabat, ma al loro fianco già l’ex del match Borja Valero rischia il posto in favore di Pulgar: sull’esterno poi Venuti rimane in dubbio con uno scalpitante Caceres, mentre Biraghi non dovrebbe mancare a guardia della corsia mancina. In attacco nessun dubbio per Prandelli: irrinunciabili Vlahovic e Ribery.

LE SCELTE DI CONTE

Considerato il doppio impegno in Coppa Italia, ecco che dovremmo vedere domani in campo, chi ha beneficiato di un poco di riposo durante la sfida contro la Juventus dello scorso martedi: difficili ma non impossibili novità rispetto al solito schieramento. Fissato il solito 3-5-2, ecco che già in difesa rivedremo dal primo minuto ancora Skriniar, De Vrij e Bastoni, ma non escludiamo un possibile ballottaggio con Kolarov: in porta non mancherà il solito Samir Handanovic. A centrocampo poi c’è maggior libertà di azione: Barella e Brozovic paiono sicuri titolari, ma al loro fianco Vidal rimane in dubbio con Gagliardini e non ci dimentichiamo di Sensi ed Erksen, che tenteranno il tecnico fino all’ultimo minuto. In fascia ecco poi il duo Hakim-Young, ma Perisic e Darmian rimangono valide alternative dalla panchina. In attacco non si esclude un inserimento di Alexis Sanchez, già protagonista in Coppa: altrimenti sarà via libera al duo Lukaku-Lautaro.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Igor, Pezzella, M Quarta; Biraghi, Amrabat, B Valero, Bonaventura, Venuti; Ribery, Vlahovic All. Prandelli

INTER (3-5-2): Handanovic: Kolarov, Skriniar, De Vrij; Hamiki, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, A Sanchez All. Conte



