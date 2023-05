PROBABILI FORTMAZIONI FIORENTINA INTER/ Quote, Cristiano Biraghi è il grande ex

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: L’EX

Le probabili formazioni di Fiorentina Inter ci mettono in risalto senza dubbio il nome di Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina che potrebbe avere l’onore di alzare un trofeo per la prima volta dopo 22 anni ma per riuscirci dovrà battere una parte importante del suo passato. Biraghi infatti è milanese ed è cresciuto nelle giovanili dell’Inter, debuttando addirittura in Champions League nella stagione 2010-2011, prima di cominciare una sorta di “giro d’Italia” che nel 2017 lo porterà alla Fiorentina. Non è tutto.

Pronostico Fiorentina Inter/ Biasin: "La Coppa Italia si deciderà... " (esclusiva)

Nella stagione 2019-2020 infatti Biraghi tornò all’Inter, in prestito però dalla Fiorentina, totalizzando 37 presenze e 3 gol prima di tornare in riva all’Arno nell’estate 2020, diventando poi capitano della squadra gigliata un anno più tardi, su decisione di mister Vincenzo Italiano. Insomma, è facile capire come questa sarà una notte davvero speciale per Cristiano Biraghi: poi ci sarà anche la finale di Conference League per cercare di vincere qualcosa, ma arrivarci con la Coppa Italia già in tasca sarebbe una ulteriore iniezione di entusiasmo per la Fiorentina in questa stagione potenzialmente storica. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Diretta tv: Dzeko e Lautaro tornano titolari?

FIORENTINA INTER: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Fiorentina Inter per presentare le mosse di Vincenzo Italiano e Simone Inzaghi verso la partita di stasera allo stadio Olimpico di Roma, che sarà valida come finale di Coppa Italia 2022-2023. Fiorentina e Inter, oltre ad essere arrivate in fondo in Coppa Italia, sono entrambe in finale nelle Coppe europee: nel caso della Fiorentina parliamo di Conference League mentre l’Inter è in finale di Champions League, ma per entrambe potrebbe essere un finale di stagione leggendario, di cui oggi si scriverà una pagina già molto significativa.

Diretta/ Sampdoria Fiorentina Primavera (risultato finale 1-2): super Berti!

Si assegna infatti il nostro secondo titolo nazionale, la Fiorentina è arrivata in finale di Coppa Italia dopo avere eliminato senza eccessivi patemi la sorpresa Cremonese in semifinale e vuole tornare a vincere 22 anni dopo l’ultima volta, l’Inter invece ha eliminato la Juventus in un emozionante doppio derby d’Italia e vuole difendere il titolo conquistato anche un anno fa dallo “specialista” Simone Inzaghi. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire senza ulteriori indugi quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Fiorentina Inter a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i nerazzurri, formalmente in trasferta: il segno 2 è infatti quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,50 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,80 volte la posta in palio qualora fosse la Fiorentina a vincere la finale di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Fiorentina Inter vedono mister Vincenzo Italiano abbastanza certo sugli uomini da schierare, anche se con un dubbio tattico. Infatti, con gli stessi undici potrebbe esserci sia un modulo 4-3-3 sia il 4-2-3-1. In ogni caso, ecco il portiere Terracciano mentre davanti a lui dovrebbero agire Dodô, Milenkovic, Igor (però in crisi e quindi insidiato da Ranieri) e l’ex Biraghi nella difesa a quattro da destra a sinistra; a centrocampo sembrano sicuri Bonaventura e Amrabat, con Castrovilli favorito per la terza maglia disponibile; infine in attacco dovremmo vedere Ikoné come ala destra, il centravanti Cabral e Nico Gonzalez per completare il tridente a sinistra se sarà 4-3-3, altrimenti Bonaventura potrebbe essere avanzato sulla trequarti in posizione centrale fra Ikoné e Gonzalez, a servizio di Cabral in quello che diventerebbe un 4-2-3-1.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro invece non abbiamo dubbi circa il consueto modulo 3-5-2 per mister Simone Inzaghi, per le probabili formazioni di Fiorentina Inter schieriamo la formazione “da Coppe”, anche se dobbiamo dire che in Coppa Italia il titolare in porta dovrebbe essere capitan Handanovic al posto di Onana. Per il resto, ecco i titolari della formazione tipo ammirata anche nel doppio derby di Champions League, a partire dalla difesa a tre formata da Darmian, Acerbi e Bastoni; ecco poi Dumfries come esterno destro per aprire un centrocampo formato poi da Barella, Brozovic e Calhanoglu nel cuore della mediana (anche perché naturalmente c’è da considerare l’assenza forzata di Mkhitaryan) e Dimarco sulla fascia sinistra; infine, in attacco i due titolari potrebbero tornare ad essere Lautaro Martinez e Dzeko, pur con la variabile di un Lukaku in grande forma nelle ultime settimane.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Arthur. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA