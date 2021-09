Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Quote: dubbi in mezzo per Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: CHI GIOCA?

Le probabili formazioni di Fiorentina Inter ci introducono all’anticipo di lusso della quinta giornata di Serie A, perché allo stadio Artemio Franchi i padroni di casa della Fiorentina, in grande forma a quota 9 punti dopo il successo in casa del Genoa, ospitano i campioni d’Italia in carica dell’Inter, che arrivano invece dalla goleada rifilata al Bologna e hanno 10 punti in graduatoria.

Oggi dunque sarà un test durissimo per capire quali potrebbero essere le ambizioni della Fiorentina, ma anche un esame importante per l’Inter, che sicuramente non avrà vita facile a Firenze contro una squadra tra le più in forma di inizio campionato. Gli spunti non mancano, andiamo allora a scoprire le ultime notizie a poche ore dalla partita circa le probabili formazioni di Fiorentina Inter.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Inter in base alle quote dell’agenzia Snai. Sono favoriti gli ospiti e il segno 2 è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quota 3,60 in caso di vittoria della Fiorentina (segno 1) e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Inter, ecco che l’allenatore di casa Vincenzo Italiano dovrebbe insistere in linea di massima con la squadra vincente già sabato pomeriggio a Marassi. Modulo di riferimento 4-3-3, in porta naturalmente Dragowski e davanti a lui la Fiorentina dovrebbe schierarsi con una difesa a quattro formata da Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic (che rientra al posto di Igor) e l’ex Biraghi da destra a sinistra.

A centrocampo potrebbe esserci qualche novità in più e ipotizziamo come titolari nel reparto a tre della Fiorentina Bonaventura, Torreira e Duncan, anche perché Castrovilli è uscito per infortunio dopo 25 minuti nella scorsa partita; infine il tridente d’attacco potrebbe essere formato da Callejon, Vlahovic e magari Saponara, che potrebbe essere favorito su Gonzalez dopo l’ottimo impatto contro il Genoa.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, ci sono diversi elementi interessanti nelle probabili formazioni di Fiorentina Inter. Simone Inzaghi naturalmente punterà sul 3-5-2, ma alcune maglie sono ancora da assegnare, anche perché il periodo è davvero intenso. I dubbi a dire il vero non dovrebbero riguardare la difesa, dove ci aspettiamo come sempre capitan Handanovic in porta e davanti a lui l’inossidabile terzetto formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni.

A centrocampo ci sono invece diversi nodi da sciogliere: Dumfries e Dimarco hanno fatto benissimo sulle fasce, ma il turnover potrebbe riguardare almeno uno dei due (Dimarco?), con Darmian e Perisic pronti dunque a trovare posto dal primo minuto, mentre in mezzo sono intoccabili Barella e Brozovic, con Calhanoglu pronto a tornare titolare al loro fianco; meno dubbi in attacco a causa dell’infortunio di Correa, spazio dunque da titolari alla coppia Lautaro-Dzeko.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.



