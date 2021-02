Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Quote, Prandelli punterà su Borja Valero?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: CHI IN CAMPO OGGI?

Si accenderà questa sera alle ore 20.45 tra le mura del Franchi il primo match della 21^ giornata della Serie A, tra Fiorentina e Inter: andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni della sfida. Dopo anche il KO rimediato in Coppa Italia in settimana contro la Juventus, siamo impazienti di scoprire quali saranno le mosse di Conte tentare l’immediato riscatto in campionato: pure da parte del tecnico nerazzurro non è che ci si attende grandi novità per le probabili formazioni di Fiorentina e Inter. Il tecnico della Beneamata ha già fatto intendere di non voler fare grandi turnover in casa nerazzurra e pure non scordiamo che alcuni big (ben pochi a dir il vero) già hanno beneficiato di un poco di riposo nell’impegno contro la Vecchia Signora. Pure non saranno grandissime novità anche nello schieramento della Viola: Prandelli è intenzionato a mettere a segno un altro risultato positivo e per tentare l’impresa oggi contro l’Inter non potrà prescindere dai suoi titolari. Andiamo comunque ad esaminare ora da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Fiorentina e Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match che apre la 21^ giornata della Serie A, non facciamo certo fatica a consegnare ai nerazzurri il favore del pronostico, specie se ricordiamo che questi sono di ritorno dal 4-0 inferto al Benevento nell’ultima giornata. Anche la Snai per l’1×2 del match ha segnato a 1.60 la vittoria dell’Inter contro il più alto 5.75 fissato per il successo della Fiorentina: il pareggio vale 4.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI PRANDELLI

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Fiorentina e Inter, Prandelli non dovrebbe riservarci grandi sorprese, anche se va ricordato che oggi il tecnico dovrà fare a meno di Castrovilli e Milenkovic, fermi per squalifica. Fissato il 3-5-2 visto nelle ultime uscite, ecco che già in difesa dovrebbe essere Igor a far compagnia a Pezzella e a Martinez Quarta, questi più che sicuri della loro titolarità questa sera, davanti al numero 1 Dragowski. In mediana invece dovrebbe esserci spazio per l’ex del match Borja Valero, ma il centrale pure rischia di perdere il posto in favore di Pulgar: al suo fianco non mancheranno Bonaventura e Amrabat, mentre toccherà alla coppia formata da Venuti e Biraghi agire sulle fasce più esterne. Nessun dubbio poi in attacco: questa era rimangono irrinunciabili Vlahovic e Ribery.

LE SCELTE DI CONTE

Spazio a uno speculare 3-5-2 nella metà campo nerazzurra: qui Antonio Conte, come dicevamo, non dovrebbe riservarci grandi novità. A partire dalla difesa, dove ancora una volta saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni a collocarsi davanti al numero 1 Handanovic: attenzione però a Kolarov, che potrebbe essere comunque una valida alternativa dalla panchina. Per la mediana, nonostante il doppio impegno paiono sicuri della loro maglia da titolare Brozovic e Barella come anche Vidal (anche se le alternative in panca non sono poche): in fascia Hakimi pare sicuro titolare, ma sulla corsia mancina è duello tra Young e Perisic. In avanti siamo certo di rivedere Romelu Lukaku dal primo minuto: rimane da vedere chi tra Sanchez e Lautaro gli farà compagnia, ma come al solito l’argentino pare il primo favorito.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Igor, Pezzella, M Quarta; Biraghi, Bonaventura, B Valero, Amrabat, Venuti; Vlahovic, Ribery All. Prandelli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, L Martinez All. Conte



