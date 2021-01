Probabili formazioni Fiorentina Inter/ Quote: quanto turnover per Conte?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Inter ci presentano la stuzzicante partita degli ottavi di Coppa Italia che questo pomeriggio andrà in scena allo stadio Artemio Franchi del capoluogo toscano. La Fiorentina arriva dalla vittoria contro il Cagliari che ha sicuramente fatto respirare in campionato i viola di Cesare Prandelli, anche se la posizione di classifica resta non esaltante, mentre l’Inter ha pareggiato contro la Roma, risultato di per sé positivo ma che lascia alcuni rimpianti – e incombe domenica il derby d’Italia con la Juventus, però non si può snobbare la Coppa Italia dopo essere già usciti dall’Europa. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le ultime notizie circa le probabili formazioni di Fiorentina Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico di Fiorentina Inter, favorevole ai nerazzurri anche secondo le quote dell’agenzia Snai. Il segno 2 di conseguenza è quotato a 1,70, per poi salire fino a quota 4,25 che è curiosamente quella prevista sia in caso di pareggio (segno X) sia in caso di vittoria interna della Fiorentina, che è indicata naturalmente dal segno 1.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA INTER

LE MOSSE DI PRANDELLI

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Inter segnaliamo innanzitutto che Cesare Prandelli dovrà affrontare la partita di Coppa Italia senza Pezzella che si è infortunato nella sfida di campionato contro il Cagliari. L’allenatore della Viola dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-5-2: in porta il titolare Dragowski dovrebbe riposare lasciando il posto a Terracciano, in difesa invece meno turnover (al netto dell’assenza di Pezzella) e spazio a Milenkovic, Quarta e Caceres. Ballottaggi a centrocampo tra Igor e Venuti a destra e tra l’ex Borja Valero e Pulgar, mentre sicuri del posto dovrebbero essere l’altro ex di giornata Biraghi a sinistra, Amrabat e Castrovilli, che era squalificato nell’ultima di campionato. Non al meglio Ribery che non dovrebbe dunque essere rischiato, Kouame è favorito per affiancare Vlahovic in attacco.

LE SCELTE DI CONTE

Quanto turnover per Antonio Conte nelle probabili formazioni di Fiorentina Inter verso il derby d’Italia di domenica? Nonostante le assenze di D’Ambrosio, Vecino e Darmian, ci saranno sicuramente varie novità per il mister, che domenica ha parlato di tanta stanchezza nei suoi uomini. Il modulo dell’Inter sarà comunque sempre il 3-5-2 con Radu tra i pali, al debutto stagionale; a protezione del portiere rumeno ecco un anomalo terzetto con Skriniar, Ranocchia e in ballottaggio Kolarov e Bastoni, con il serbo favorito. A centrocampo Young dovrebbe giocare a destra per dare spazio a Perisic a sinistra, Gagliardini dovrebbe far riposare il sempre presente Barella, vedremo poi se Conte oserà schierare “addirittura” in contemporanea Sensi ed Eriksen, oppure se sarà chiesto uno sforzo supplementare a Brozovic. In attacco Sanchez appare sicuro del posto, probabilmente con Lautaro per far riposare almeno un poco Lukaku.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Quarta, Caceres; Igor, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic. All. Prandelli.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Young, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. Conte.



