Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Diretta tv: Bonaventura squalificato

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Juventus andiamo a parlare di una grande classica del campionato di Serie A, in programma domani pomeriggio allo stadio Artemio Franchi per la trentatreesima giornata. Fatti i debiti paragoni, possiamo dire che Fiorentina e Juventus sono entrambe rimaste al di sotto delle aspettative di inizio stagione e dunque la posta in palio sarà molto importante. I viola di Beppe Iachini devono ancora conquistare la salvezza, anche se la vittoria ottenuta a Verona nel turno infrasettimanale è stata senza dubbio un grosso passo avanti in tal senso. Quanto alla Juventus di Andrea Pirlo, la vittoria contro il Parma è stata un buon passo avanti, ma che a fine aprile non sia ancora certa nemmeno la posizione tra le prime quattro la dice lunga sulla situazione di chi avrebbe una striscia di nove scudetti consecutivi da difendere.

Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Fiorentina Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

LE SCELTE DI IACHINI

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Juventus spicca per Beppe Iachini l’assenza dello squalificato Bonaventura, uno stop pesante perché l’ex Milan nelle ultime uscite ha fatto molto bene, anche se questa circostanza dovrebbe rilanciare Castrovilli come titolare nella mediana viola a cinque, stante il modulo 3-5-2 sul quale non ci dovrebbero essere dubbi per Iachini. Dando uno sguardo più complessivo alla formazione della Fiorentina, avremo certamente Dragowski in porta e davanti a lui la difesa a tre che sarà formata da Milenkovic, Martinez Quarta e Pezzella; a centrocampo ecco l’ex Caceres come esterno destro, poi nel cuore della mediana il terzetto formato da Amrabat, Pulgar e appunto Castrovilli ed infine sulla fascia sinistra Biraghi, mentre Ribery e Vlahovic comporranno la classica coppia d’attacco della Fiorentina, con il giovane slavo che è senza dubbio uno dei migliori personaggi del campionato 2020-2021.

LE MOSSE DI PIRLO

Per quanto riguarda gli ospiti bianconeri, le probabili formazioni di Fiorentina Juventus dovrebbero essere caratterizzate dal modulo 4-4-2 come punto di riferimento tattico, ma con ancora molti dubbi per Andrea Pirlo. In porta tornerà Szczesny al posto di Buffon; Cuadrado dovrebbe arretrare nuovamente nella linea difensiva a quattro con De Ligt, Chiellini e Danilo; reclama spazio Alex Sandro dopo la doppietta contro il Parma, in difesa oppure anche a centrocampo dove potrebbe entrare in ballottaggio con Kulusevski. Nel centrocampo della Juventus d’altronde c’è anche l’altro dubbio tra Rabiot e Arthur per chi giocherà dal primo minuto al fianco di Bentancur nella coppia centrale, infine McKennie completerà il reparto mediano. In ultimo l’attacco, dove Morata e Dybala si contendono il posto al fianco di Cristiano Ronaldo, il quale sarà a sua volta chiamato a fare meglio rispetto alle ultime, deludenti uscite.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Pezzella; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.



