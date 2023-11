PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS/ Diretta tv: McKennie mezzala? (Serie A, 4 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: A CENTROCAMPO

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus che cosa ci dicono a centrocampo? Abbiamo visto che Vincenzo Italiano si affida al modulo 4-2-3-1, dunque ci saranno solamente due calciatori nel cuore della mediana della Fiorentina. In questa coppia la variabile potrebbe essere Mandragora, ma sono senza dubbio favoriti per iniziare dal primo minuto l’ex di turno Arthur Melo e Duncan. Sul fronte bianconero, Massimiliano Allegri schiera la sua Juventus secondo il modulo 3-5-2, quindi a centrocampo ci sarà una folta linea composta da ben cinque uomini.

Il match-winner contro il Verona, Cambiaso, potrebbe agire come esterno destro titolare in assenza dell’infortunato Weah, per permettere a McKennie di agire come mezzala: altrimenti, ecco l’americano in fascia con Miretti titolare. Per il resto invece tutto sarà come previsto per completare la mediana a cinque con il regista Locatelli, la seconda mezzala Rabiot e l’esterno sinistro Kostic, con l’auspicio che quest’ultimo possa tornare sui livelli della scorsa stagione, come finora non è ancora riuscito a fare nel 2023-2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

QUALI SCELTE PER DOMANI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus ci permettono di presentare la partita che domani sera allo stadio Artemio Franchi sarà sicuramente l’evento più affascinante della domenica di Serie A. La Fiorentina è reduce da due ko consecutivi e dolorosi, l’ultimo in pieno recupero contro la Lazio, ma i viola restano sempre in una ottima posizione di classifica e in caso di vittoria contro i rivali più odiati tornerebbero ad avanzare una candidatura molto forte per il quarto posto, oltre a dare una poderosa spinta di entusiasmo che a Firenze solo la vittoria contro la Juventus garantisce.

L’esame sarà quindi delicato anche per la Juventus di Massimiliano Allegri, che avanza a suon di “corti musi”, anche se la partita contro il Verona è stata particolare sotto molti punti di vista, fino all’epilogo felice in pieno recupero. Bisogna intendersi: la solidità bianconera dovrebbe bastare ampiamente per il quarto posto, ma se si punta allo scudetto potrebbe ancora servire un salto di qualità. La partita inoltre sarà affascinante a prescindere, quindi adesso analizziamo tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Fiorentina Juventus.

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Fiorentina Juventus sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che questa sarà una delle sette partite della undicesima giornata di Serie A visibile solamente agli abbonati alla piattaforma DAZN, secondo le modalità ormai perfettamente note a tutti i tifosi e gli appassionati di calcio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

LE MOSSE DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Juventus ecco per Vincenzo Italiano un modulo 4-2-3-1, nel quale tuttavia restano diversi dubbi circa gli interpreti dal primo minuto, almeno dalla cintola in su. Infatti tutto dovrebbe essere chiaro nella retroguardia viola, con il portiere Terracciano e davanti a lui la difesa a quattro formata da Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta e capitan Biraghi; in mediana la variabile potrebbe essere Mandragora, ma sono favoriti Arthur Melo e Duncan; nel reparto avanzato della Fiorentina attenzione invece a un doppio ballottaggio. Il primo è tra Ikonè e Brekalo per completare la linea dei trequartisti con gli intoccabili Bonaventura e Nico Gonzalez; l’altro coinvolge Beltran e Nzola, che si contendono naturalmente la maglia da prima punta.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sul fronte bianconero delle probabili formazioni di Fiorentina Juventus, pure Massimiliano Allegri non dovrebbe avere dubbi per quanto riguarda la difesa, dove d’altronde c’è ancora qualche assenza. Schieriamo il modulo 3-5-2 degli ospiti quindi con Szczesny estremo difensore e davanti a lui Gatti, Bremer e Rugani; a centrocampo Cambiaso potrebbe agire a destra per permettere a McKennie di agire come mezzala (altrimenti ecco l’americano in fascia con Miretti titolare), poi invece tutto come previsto per completare la mediana a cinque con il regista Locatelli, Rabiot e l’esterno sinistro Kostic; infine, potremmo vedere l’attacco dei grandi ex Vlahovic e Chiesa, anche se quest’ultimo è insidiato da un Kean in forma e molto sfortunato contro il Verona settimana scorsa.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur Melo, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All. Italiano.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.











