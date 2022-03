Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Diretta tv, Dybala ce la fa? (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus ci conducono ad affrontare il tema dell’andata della semifinale di Coppa Italia 2021-2022: allo stadio Artemio Franchi si gioca mercoledì 2 marzo, una partita sentitissima (più sul lato viola) e che rappresenta anche il ritorno di Dusan Vlahovic davanti al pubblico viola, dopo l’incredibile trasferimento di gennaio. Intanto il serbo è già decisivo con la Juventus: sabato sera la sua doppietta ha permesso a Massimiliano Allegri di vincere a Empoli e, incredibilmente, tornare idealmente in corsa per lo scudetto anche se le distanze esistono ancora.

La Fiorentina invece è stata incredibilmente beffata dal Sassuolo, perdendo a Reggio Emila con un gol in pieno recupero dopo aver pareggiato appena prima; duro colpo per Vincenzo Italiano che non ha tenuto il passo dei bianconeri, ma adesso arriva una partita di cartello con la quale provare a rifarsi. Vedremo allora cosa succederà al Franchi; mentre aspettiamo che sia mercoledì sera proviamo a fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori per la semifinale di andata di Coppa Italia, leggendo insieme le probabili formazioni di Fiorentina Juventus.

DIRETTA FIORENTINA JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Juventus sarà trasmessa su Canale 5: quest’anno l’intero programma della Coppa Italia è in esclusiva sulle reti Mediaset e in particolare sarà questo canale, naturalmente disponibile in chiaro, a mandare in onda l’andata della semifinale. In assenza di un televisore potrete comunque seguire questa partita con il servizio di diretta streaming video: basterà infatti visitare, senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale di Mediaset Play (selezionando il canale di riferimento) o attivare la relativa app su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

LE SCELTE DI ITALIANO

Per Italiano Fiorentina Juventus è una partita di importanza capitale: il turnover viola lo abbiamo visto a Reggio Emilia, nell’andata della semifinale di Coppa Italia tornano i titolari. In porta ci sarà Terracciano; davanti a lui con la squalifica di Martinez Quarta è scontato il rientro di Milenkovic, che farà coppia con Igor al centro di una difesa che dovrebbe essere completata da Odriozola e Biraghi, schierati come terzini. Poi, ecco il centrocampo nel quale Lucas Torreira fungerà da regista e sarà supportato dalle due mezzali, vale a dire Bonaventura e Castrovilli che sono in netto vantaggio sulla concorrenza; in attacco è ampiamente possibile che Arthur Cabral, reduce dal primo gol con la maglia della Fiorentina, venga schierato titolare per dare un po’ di riposo a Piatek, che comunque sarà sicuramente in campo nel secondo tempo. Sugli esterni, Nico Gonzalez e Riccardo Sottil sono favoriti su Ikoné (titolare sabato sera) e Saponara, ma staremo a vedere se effettivamente le cose andranno in questo modo.

EMERGENZA PER ALLEGRI

Emergenza totale per Massimiliano Allegri, che per Fiorentina Juventus perde anche Zakaria: partiamo allora dal centrocampo dove le scelte sono obbligate, Arthur Melo sarà in cabina di regia e con lui agiranno Locatelli e Rabiot come mezzali. In difesa De Ligt e Bonucci formeranno la coppia centrale e il portiere dovrebbe essere Perin che farà rifiatare Szczesny; De Sciglio è pronto a tornare come terzino sinistro, sull’altro versante Danilo è in vantaggio su Cuadrado che potrebbe avanzare nuovamente la sua posizione. Questo perché Dybala è ancora in forse: l’argentino potrebbe farcela ma è da valutare la sua reale condizione, qualora non sia ancora al top Allegri potrebbe non rischiarlo dal primo minuto. A quel punto Cuadrado, che è anche un ex in questa semifinale di andata di Coppa Italia, agirebbe nuovamente come esterno titolare sulla destra. Nel tridente pesante è poi destinato a rientrare dal primo minuto Morata, mentre come prima punta l’attenzione è tutta puntata su Vlahovic, il grande ex che anche per mercoledì sera dovrebbe essere scelto come principale terminale offensivo della Juventus.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, A. Cabral, R. Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Locatelli, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri



