Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Diretta tv, Vlahovic out? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus sono il modo ideale di avvicinarsi alla partita allo stadio Artemio Franchi, che domani pomeriggio sarà valida per la quinta giornata di Serie A 2022-2023. Una grande classica tra due squadre profondamente rivali: la Juventus arriva dalla vittoria contro lo Spezia che l’ha rilanciata dopo due pareggi, ma certamente non ha ancora dissipato i dubbi circa la qualità del proprio gioco; per la Fiorentina invece la vittoria manca da tre turni, dopo l’esordio contro la Cremonese ecco due pareggi e il ko sul campo dell’Udinese, chissà se pesano già le fatiche estive in Conference League.

Vincenzo Italiano deve ritrovare la sua Fiorentina migliore, ad esempio quella della vittoria proprio contro la Juventus nello scorso campionato, magari approfittando di un Massimiliano Allegri che potrebbe anche già pensare al Paris Saint Germain che lo attende in Champions League. In ogni caso, non si può snobbare la sentitissima partita dell’Artemio Franchi, quindi adesso scopriamo tutte le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Fiorentina Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

LE SCELTE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus, sempre sempre una partita speciale per i viola, dovrebbero vedere Vincenzo Italiano affidarsi ai suoi titolari. In porta vedremo allora Gollini, davanti a lui torna Milenkovic dal primo minuto al fianco di Igor, mentre come terzini si dovrebbero rivedere Dodò a destra e Biraghi a sinistra. In mezzo al campo, da valutare le condizioni di Bonaventura e Duncan: le due mezzali potrebbero essere Maleh e Barak, mentre in cabina di regia ci potrebbe essere un ballottaggio tra Amrabat (favorito) e Mandragora. Infine, nel tridente d’attacco della Fiorentina riecco come prima punta Jovic, con Ikoné a destra e Sottil a sinistra che dovrebbero essere le due ali titolari.

LE MOSSE DI ALLEGRI

Un pochino di turnover in più forse sul fronte bianconero delle probabili formazioni di Fiorentina Juventus. Szczesny si è infortunato contro lo Spezia e Bremer mercoledì sera ha chiesto il cambio negli ultimi minuti. In difesa tornerebbe titolare Rugani, al suo fianco potrebbe esserci Danilo, quindi terzino destro sarà il grande ex Cuadrado, con Alex Sandro a sinistra per completare il reparto davanti a Perin. A centrocampo, potrebbe scoccare subito l’ora di Paredes, affiancato da Miretti e uno fra Locatelli e McKennie come mezzali. In attacco vedremo se Di Maria tornerà titolare, ma molto dipenderà da Milik, possibile “laterale tattico” ma anche alternativa a Vlahovic (altro grande ex della partita), in questo caso con Kostic a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Amrabat, Barak; Ikoné, Jovic, Sottil. All. Italiano.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Miretti, Paredes, McKennie; Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri.











