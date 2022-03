Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Quote, Allegri in emergenza (Coppa Italia)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Juventus parliamo della semifinale di andata nella Coppa Italia 2021-2022: alle ore 21:00 di mercoledì 2 marzo torna la sfida infinita all’Artemio Franchi, una grande rivalità che si è inasprita ancora negli ultimi anni, perché il caso Baggio (che risale al 1990) ha avuto poi qualche seguito forte rappresentato dai trasferimenti in bianconero di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic nello spazio di un anno. Solo l’attaccante serbo sarà protagonista questa sera, perché Chiesa ha terminato con largo anticipo la stagione: un peccato, ma ci sono tanti altri giocatori da osservare.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS/ Diretta tv: Vlahovic torna al Franchi

Attenzione in particolare ai viola, che con Vincenzo Italiano hanno davvero cambiato passo rispetto alle ultime stagioni e, per rimanere in tema di Coppa Italia, sono arrivati in semifinale eliminando Napoli e Atalanta con due vittorie esterne; vedremo dunque cosa succederà tra poche ore sul terreno di gioco, intanto possiamo fare una rapida valutazione su quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori andando ad analizzare in maniera più dettagliata i dubbi e le certezze, nella lettura delle probabili formazioni di Fiorentina Juventus.

Diretta/ Sassuolo Fiorentina (risultato finale 2-1): Defrel all'ultimo secondo!

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato le sue quote per Fiorentina Juventus: nell’andata della semifinale di Coppa Italia la squadra favorita è quella bianconera, che ha un valore pari a 2,35 volte la puntata sulla sua vittoria – ovviamente identificata dal segno 2 – mentre il segno 1 che regola l’ipotesi del successo viola vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 3,00 volte quanto avrete pensato di mettere sul piatto. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita che equivale a 3,40 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

LE SCELTE DI ITALIANO

Le scelte di Italiano nelle probabili formazioni di Fiorentina Juventus dovrebbero essereuna diretta conseguenza di quanto si è visto sabato in campionato. In porta Terracciano è favorito su Dragowski, in difesa la Viola deve fare a meno dello squalificato Martinez Quarta ma per la Coppa Italia torna Milenkovic e dunque sarà il serbo, matchwinner nei quarti a Bergamo, a fare coppia con Igor al centro dello schieramento, mentre sugli esterni dovremmo vedere Odriozola a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo l’unico confermato rispetto alla sconfitta di Reggio Emilia potrebbe essere Castrovilli; si preparano a tornare sia Bonaventura, una sorta di bestia nera per la Juventus e che occuperà l’altra mezzala, e Torreira che avrà in mano invece le redini della squadra. in attacco il dubbio principale riguarda il ruolo di centravanti: Piatek ha i numeri dalla sua parte ma Arthur Cabral si è appena sbloccato, favorito l’ex Basilea ma siamo davvero al limite mentre sugli esterni potrebbero giocare Nico Gonzalez e Riccardo Sottil, senza dimenticarsi della candidatura di Saponara.

DIRETTA/ Sassuolo Fiorentina Primavera (risultato finale 3-0) doppietta per Flamingo

I DUBBI DI ALLEGRI

Più che dubbi, nelle probabili formazioni di Fiorentina Juventus Massimiliano Allegri ha parecchie emergenze cui fare fronte: Bonucci in difesa può farcela ma, come per Dybala in attacco, la sensazione è che i bianconeri non vogliano rischiare e dunque Danilo sarà nuovamente dirottato al centro dello schieramento per fare coppia con De Ligt, con Perin favorito per la porta e Cuadrado – altro ex – che scalerà a fare il terzino destro perché De Sciglio non è al top della condizione, motivo per il quale Luca Pellegrini dovrebbe essere confermato sulla sinistra. A centrocampo l’infortunio di Zakaria, che ne avrà per un mese, è una tegola non da poco: Allegri di fatto ha i giocatori contati e dunque dovrà proporre Arthur Melo in cabina di regia con Locatelli a dargli una mano e Rabiot nei panni della mezzala box-to-box, senza alternative anche perché McKennie è fuori fino al termine della stagione e Bernardeschi è out, senza di lui o Federico Chiesa è anche difficile operare con un centrocampo a quattro. Anche per questo motivo torneremo a vedere il tridente in attacco: Kean e Morata accompagneranno Vlahovic, con Dybala che partirà dalla panchina.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA JUVENTUS

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Nico Gonzalez, A. Cabral, R. Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Lu. Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri



© RIPRODUZIONE RISERVATA