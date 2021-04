Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Quote: chi accanto a Ronaldo?

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus sono una premessa doverosa alla partita che oggi pomeriggio vivremo allo stadio Artemio Franchi, palcoscenico di una classica imperdibile nella trentatreesima giornata di Serie A. Fiorentina e Juventus sono entrambe rimaste al di sotto delle aspettative e devono lottare per la vittoria se non vorranno vivere un finale di campionato ancora più in affanno. La vittoria di martedì sera a Verona è stata per i viola di Beppe Iachini un bel passo avanti verso la salvezza che però non è ancora garantita, ripetere con la Juventus l’impresa dell’andata farebbe bene sotto tutti i punti di vista.

Quanto ai bianconeri di Andrea Pirlo, la vittoria contro il Parma ancora non basta per garantire la posizione tra le prime quattro, obiettivo già di ripiego per chi arriva da nove scudetti consecutivi ma comunque fondamentale da ottenere, anche dal punto di vista economico. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Fiorentina Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti bianconeri sono nettamente favoriti, infatti il segno 2 è quotato a 1,55, mentre poi si sale fino a quota 4,00 in caso di pareggio (segno X) per infine toccare la quotazione di 5,75 sul segno 1 in caso di vittoria invece della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

LE SCELTE DI IACHINI

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Juventus Beppe Iachini deve fare i conti in particolare con la squalifica di Bonaventura, assenza pesante anche se per sostituire l’ex Milan dovrebbe essere rilanciato dal primo minuto Castrovilli. Procediamo però per ordine nel presentare il modulo 3-5-2 sul quale non ci dovrebbero essere dubbi per Iachini. La formazione della Fiorentina non dovrebbe regalarci sorprese in difesa: Dragowski in porta e davanti a lui la retroguardia a tre che sarà formata da Milenkovic, Martinez Quarta e Pezzella; a centrocampo ecco l’ex Caceres come esterno destro, poi nel cuore della mediana il terzetto formato da Amrabat, Pulgar e appunto Castrovilli ed infine sulla fascia sinistra Biraghi, mentre Ribery e Vlahovic comporranno la classica coppia d’attacco della Fiorentina, che metterà in copertina il serbo classe 2000 che in questo campionato ha infatti già segnato ben 16 gol.

LE MOSSE DI PIRLO

Per quanto riguarda gli ospiti bianconeri, le probabili formazioni di Fiorentina Juventus dovrebbero essere caratterizzate dal modulo 4-4-2, ma Andrea Pirlo ha decisamente tanti dubbi ancora da sciogliere, o almeno così sembrerebbe dall’esterno. In porta tornerà Szczesny al posto di Buffon; Cuadrado dovrebbe arretrare nuovamente nella linea difensiva a quattro con i due centrali De Ligt e Chiellini, più Danilo a sinistra; reclama però spazio Alex Sandro dopo la doppietta contro il Parma, in difesa oppure anche a centrocampo dove potrebbe entrare in ballottaggio con Kulusevski. Nel centrocampo della Juventus d’altronde c’è anche l’altro dubbio tra Rabiot e Arthur per chi giocherà dal primo minuto al fianco di Bentancur nella coppia centrale, infine McKennie completerà il reparto mediano. Morata e Dybala si contendono invece il posto disponibile in attacco al fianco dell’intoccabile Cristiano Ronaldo, il quale sarà a sua volta chiamato a fare meglio rispetto alle ultime, deludenti uscite.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Pezzella; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo.



