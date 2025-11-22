Probabili formazioni Fiorentina Juventus: quote, moduli e titolari per Vanoli e Spalletti nella partita di Serie A, oggi sabato 22 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: LE MOSSE A CACCIA DELLA SVOLTA

Vietato sbagliare, su entrambi i fronti: Paolo Vanoli e Luciano Spalletti lo sanno molto bene e ciò rende ancora più speciale l’analisi delle probabili formazioni Fiorentina Juventus, appuntamento che illumina la dodicesima giornata di Serie A oggi, sabato 22 novembre 2025, con lo stadio Artemio Franchi che sarà sicuramente molto caldo.

Fino a questo momento, per la Fiorentina non avrebbe potuto andare peggio: ultimo posto in classifica, flop devastante di Stefano Pioli, cacciato per fare posto a Paolo Vanoli che ha esordito con un pareggio contro il Genoa che però non ha portato recuperi in classifica. Per provare a consolarsi, un pensiero: sarebbe bello spezzare il digiuno proprio contro la Juventus.

Questa è la speranza di tutta Firenze, ma il toscano Luciano Spalletti ha sicuramente idee diverse: una vittoria e due pareggi da quando si è seduto sulla panchina della Juventus, come si suol dire “bene ma non benissimo”, perché per dare la svolta alla finora modesta stagione dei bianconeri servirebbe certamente di più.

Dopo due settimane di lavoro durante la sosta, pur con qualche assenza, si dovrebbe vedere di più la mano dei nuovi allenatori, le loro idee ed accorgimenti tattici, quindi c’è un motivo di curiosità in più per indagare fra tutte le ultime notizie che animeranno le probabili formazioni Fiorentina Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

L’ultimo posto viola determina per Fiorentina Juventus un pronostico favorevole alla Vecchia Signora secondo le quote Snai. Infatti la vittoria bianconera è indicata a 2,00, contro il 3,40 sul pareggio ed infine il valore di 3,80 qualora arrivasse proprio oggi il primo successo della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

QUASI TUTTO CHIARO PER VANOLI

Paolo Vanoli sembra avere le idee abbastanza chiare per le probabili formazioni Fiorentina Juventus; i viola dovrebbero scendere in campo con un modulo 3-5-1-1 nel quale De Gea sarà protetto dalla difesa a tre composta da Pongracic, Marì e Ranieri; gli esterni saranno Dodò a destra e Fortini a sinistra, anche perché Gosens è assente. In mezzo Sohm è favorito su Fazzini per affiancare i due ex di turno Nicolussi Caviglia e Mandragora, infine davanti è molto importante il recupero di Kean (a proposito di ex…), che sarà la prima punta della Fiorentina, con Gudmundsson sulla trequarti offensiva.

QUALCHE DUBBIO PER SPALLETTI

Luciano Spalletti dovrebbe proporre il modulo 3-4-2-1 nelle probabili formazioni Fiorentina Juventus e, sempre parlando di ex, c’è ancora qualche dubbio su Vlahovic, in ballottaggio quindi con David come d’altronde anche Conceicao ed Openda in un reparto offensivo in cui l’unica certezza è Yildiz. Nodi da sciogliere molto significativi, anche se per il resto le idee sono più chiare: McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso da destra a sinistra nel centrocampo a quattro della Juventus, Koopmeiners invece potrebbe giocare ancora in difesa (favorito su Kelly), completando il trio davanti al portiere Di Gregorio con Kalulu e Gatti.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fortini; Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.