Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Quote, Dybala titolare (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus ci presentano la partita di stasera allo stadio Artemio Franchi per la 38^ giornata di Serie A. La Fiorentina vuole l’Europa, ma ancora una volta nel momento della verità è caduta malamente: la netta sconfitta sul campo della Sampdoria ha terribilmente complicato i piani di Vincenzo Italiano che ora cerca l’impresa contro la rivale di sempre per coronare il sensibile miglioramento rispetto alle passate stagioni.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS/ Diretta tv, sfida speciale per Vlahovic

Certi del quarto posto e dunque del ritorno in Champions League, i bianconeri chiudono una stagione con molte più ombre che luci, terminata senza titoli per la prima volta in dieci anni e con un peggioramento anche rispetto alla stagione di Andrea Pirlo, il che è la principale imputazione per Massimiliano Allegri. Tutto questo premesso, proviamo a fare una rapida analisi circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Fiorentina Juventus.

DIRETTA/ Sampdoria Fiorentina (risultato finale 4-1): poker blucerchiato a Marassi!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Fiorentina Juventus in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa: il segno 1 infatti è quotato a 1,90, mentre poi si sale a 3,65 per la vittoria della Juventus (naturalmente segno 2), oppure fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

I DUBBI DI ITALIANO

Italiano ha Maleh squalificato, ma per le probabili formazioni di Fiorentina Juventus potrebbe dare fiducia agli stessi undici che hanno giocato lunedì, anche se si tratta della pesante sconfitta in casa Sampdoria. Cabral potrebbe lasciare spazio a Piatek al centro del tridente; i due esterni possono essere ancora Ikoné e Gonzalez, ma l’ex Lille resta in ballottaggio con Saponara. Avremo poi la consueta difesa con Milenkovic e Igor a protezione del portiere Terracciano, e due terzini che saranno Venuti (favorito su Odriozola) e Biraghi; a centrocampo Torreira dovrebbe guidare la manovra, senza Maleh le scelte sulle mezzali si assottigliano e allora può essere che Italiano scelga di puntare nuovamente su Bonaventura e Duncan.

DIRETTA/ Roma Fiorentina Primavera (risultato finale 4-1): poker di Cassano!

GLI 11 DI ALLEGRI

Alcuni nodi da sciogliere per Massimiliano Allegri nelle probabili formazioni di Fiorentina Juventus: Chiellini lunedì è stato sostituito dopo 17 minuti, stavolta potrebbe partire dalla panchina; spazio alla coppia Bonucci-De Ligt davanti a Szczesny, mentre sulle corsie esterne l’ex Cuadrado e Pellegrini dovrebbero essere i favoriti. In mezzo al campo è possibile che Allegri dia ancora fiducia a Miretti: con il giovane dell’Under 23 il possibile titolare può essere uno tra Locatelli (favorito) e Rabiot, davanti a loro invece avremo una linea di trequartisti nella quale a Dybala sarà data l’ultima partita da titolare, in posizione centrale tra Bernardeschi (altro ex) e Morata. Per Vlahovic partita speciale: l’andata in questo campionato l’ha giocata come attaccante della Fiorentina, stavolta andrà alla ricerca del gol dell’ex.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI DI FIORENTINA JUVENTUS

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikoné, Piatek, Gonzalez. All. Italiano.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Locatelli, Miretti; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. All. Allegri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA