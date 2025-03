PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: MATCH DA NON SBAGLIARE PER ENTRAMBI

Chissà se alla fine Fiorentina Juventus si giocherà oggi: l’allerta meteo è scesa da rossa ad arancione ma fino all’ultimo rimarremo col fiato sospeso e con la domanda: rinvio o si gioca? Comunque nel caso ci sarà davvero poco da scherzare a Firenze.

La Serie A ci propone un match speciale e le probabili formazioni Fiorentina Juventus sono fondamentali per analizzare cosa faranno Raffaele Palladino e Thiago Motta, due allenatori entrambi in bilico. La Fiorentina ha tirato un bel sospiro di sollievo con la vittoria e la qualificazione ai quarti in Conference League, ma in campionato ha perso quattro delle ultime cinque e di conseguenza per i gigliati è in bilico l’Europa della prossima stagione – senza contare che Firenze contro la Juventus sogna la vittoria a prescindere anche dalla classifica.

Per la Juventus potremmo parlare di una situazione opposta: solo delusioni dalle altre competizioni, in campionato invece per i bianconeri il quadro non sarebbe poi così negativo, ma ovviamente pesa come un macigno il ko per 0-4 contro l’Atalanta, che ha spento sul nascere ogni sogno di rimonta scudetto per una squadra che deve ancora crescere molto. La Vecchia Signora tuttavia può pensare solo al campionato, a differenza di Palladino: quanto inciderà questo elemento sulle probabili formazioni Fiorentina Juventus?

OSPITI FAVORITI? PRONOSTICO E QUOTE

Adesso ecco il break per il pronostico su Fiorentina Juventus con le quote Snai. Il segno 2 è leggermente favorito a 2,15, il quadro è comunque abbastanza incerto, con il segno X a 3,10 e una vittoria della Fiorentina che pagherebbe 3,50 volte la posta.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

TANTI DUBBI PER PALLADINO

Dopo l’impegno di giovedì sera in Conference League, Raffaele Palladino ha diversi nodi da sciogliere per le probabili formazioni Fiorentina Juventus. Il modulo è il 3-5-2, in porta ci sarà De Gea; davanti a lui ecco subito uno dei ballottaggi, cioè quello tra Pongracic (favorito) e Comuzzo per completare la difesa a tre con Pablo Marì e Ranieri; l’esterno destro sarà Dodò, a centrocampo ecco poi Cataldi favorito su Folorunsho e poi gli ex bianconeri, cioè Mandragora e soprattutto Fagioli, anche se quest’ultimo potrebbe avere la concorrenza di Ndour. L’esterno sinistro sarà Gosens, infine in attacco a proposito di ex ecco Kean, mentre Gudmundsson è favorito su Beltran per affiancarlo.

IDEE PIÙ CHIARE PER THIAGO MOTTA

Settimana completa di lavoro invece per Thiago Motta, le probabili formazioni Fiorentina Juventus vedono magari anche per questo le idee più chiare sul fronte bianconero. Modulo 4-2-3-1: il portiere sarà Di Gregorio; Weah dovrebbe agire da terzino destro, mentre Kalulu è favorito su Kelly nel ballottaggio per affiancare Gatti come secondo centrale di una linea difensiva che a sinistra sarà completata da Cambiaso; in mediana ecco sicuramente la coppia formata da Thuram e Locatelli; sulla trequarti ecco le certezze Yildiz e McKennie, mentre potenzialmente potremmo avere un ballottaggio Gonzalez-Mbangula, anche se l’ex di turno è nettamente favorito; infine, la maglia da centravanti dovrebbe andare a Kolo Muani, con l’altro ex Vlahovic in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. All. Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Yildiz, McKennie, Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.