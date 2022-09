Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Quote, spazio per Jovic e Milik? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: CHI GIOCA AL FRANCHI?

Le probabili formazioni di Fiorentina Juventus ci portano a parlare della partita che si gioca allo stadio Artemio Franchi, alle ore 15:00 di sabato 3 settembre: nella 5^ giornata di Serie A 2022-2023 tornano gli appuntamenti nel primo pomeriggio, e sarà una grande classica tra due squadre profondamente rivali a inaugurare questo scenario. La Juventus arriva dalla vittoria contro lo Spezia che l’ha rilanciata dopo due pareggi, ed è terza in classifica alle spalle di Roma e Inter e in compagnia di altre tre squadre; per la Fiorentina invece la vittoria manca da tre turni, dopo l’esordio contro la Cremonese due pareggi e il ko sul campo dell’Udinese.

Vincenzo Italiano dunque si deve rilanciare: caso curioso, entrambe le squadre giocheranno in Europa nella prossima settimana ma a fare turnover oggi potrebbe essere soprattutto Massimiliano Allegri, vista la portata del match che avrà tra pochi giorni. Questo comunque lo scopriremo; adesso infatti dobbiamo fare le nostre valutazioni, mancano poche ore al calcio d’inizio e dunque possiamo andare a leggere quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la sentitissima partita dell’Artemio Franchi, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Fiorentina Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a leggere le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Fiorentina Juventus. Nella partita della 4^ giornata di Serie A il segno 1 per la vittoria dei viola vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,10 volte quanto messo sul piatto, mentre con l’ipotesi del pareggio – regolata dal segno X – la vostra vincita ammonterebbe a 3,25 volte la giocata. Il segno 2, sul quale puntare per il successo esterno dei bianconeri, con questo bookmaker ha un valore equivalente a 2,30 volte l’importo che avrete scelto di investire.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

LE SCELTE DI ITALIANO

Per i viola Fiorentina Juventus è sempre una partita speciale: anche per questo motivo quindi Vincenzo Italiano dovrebbe tornare ad affidarsi ai suoi titolari, anche perché il turnover lo ha fatto contro l’Udinese ed è arrivata una sconfitta. In porta vedremo allora Gollini, davanti a lui torna Milenkovic dal primo minuto e a fargli compagnia dovrebbe essere Igor; sulle corsie laterali resteranno fuori sia Venuti che Terzic, favorendo così il reinserimento di Dodò a destra e Biraghi sull’altro versante.

In mezzo al campo, da valutare le condizioni di Bonaventura e Duncan: le due mezzali potrebbero essere Maleh e Barak che sarebbero confermati rispetto al match di mercoledì alla Dacia Arena, qualche dubbio si chi agirà in cabina di regia perché il ballottaggio riguarda Sofyan Amrabat, che pare in vantaggio, e Mandragora che tecnicamente sarebbe uno degli ex di questa partita. Per quanto riguarda il reparto offensivo, la Fiorentina dovrebbe cambiare tutto: come prima punta giocherà Luka Jovic, sugli esterni ecco invece Ikoné e Riccardo Sottil con Nico Gonzalez che potrebbe saltare anche questa partita, non volendo affrettare il recupero di un giocatore che si è rivelato fondamentale.

GLI 11 DI ALLEGRI

Anche Allegri non dovrebbe comunque fare troppo turnover in Fiorentina Juventus, consapevole di dover confermare il momento: sicuramente i bianconeri non avranno a disposizione Szczesny, infortunatosi contro lo Spezia, e potrebbero dare un turno di riposo a Bremer che mercoledì sera ha chiesto il cambio negli ultimi minuti. In mezzo allora si potrebbe andare con la difesa raffazzonata: tornerebbe titolare Rugani, al suo fianco potrebbe essere dirottato Danilo che libererebbe il posto di terzino destro per Cuadrado.

Il colombiano infatti dovrebbe scalare in difesa (con Alex Sandro a sinistra) anche perché è tornato a disposizione Di Maria: il Fideo è pronto a giocarsi la maglia da titolare come esterno destro nel tridente avanzato, dopo lo spezzone avuto nel turno infrasettimanale. A meno che la scelta di Allegri preveda invece Milik come laterale tattico; il polacco però sarebbe precettato per far tirare il fiato a Vlahovic (grande ex della partita), e quindi agirebbe come centravanti mandando invece Kostic a sinistra. A centrocampo, potrebbe scoccare subito l’ora di Leandro Paredes: o qui o in Champions League l’argentino sarà titolare, volendolo schierare al Franchi sarebbero eventualmente Miretti e Locatelli (o McKennie) a coprire le mezzali.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, S. Amrabat, Barak; Ikoné, L. Jovic, R. Sottil. Allenatore: Vincenzo Italiano

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cuadrado, Danilo, Rugani, Alex Sandro; Miretti, L. Paredes, McKennie; Di Maria, Milik, Kostic. Allenatore: Massimiliano Allegri











