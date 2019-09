Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Quote, vari dubbi per Sarri (Serie A)

Fiorentina Juventus si gioca alle ore 15.00: le due formazioni scenderanno oggi pomeriggio in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze per dare vita all’anticipo di spicco per la terza giornata di Serie A, la partita dell’anno dalle parti del capoluogo toscano. La Fiorentina di Vincenzo Montella tuttavia arriva alla sfida con la grande rivale ancora a secco di punti, anche se va detto che la Viola alla prima giornata contro il Napoli avrebbe meritato di più, mentre contro il Genoa è arrivato un passo indietro che oggi non andrà ripetuto per avere speranze contro la Juventus. La squadra di Maurizio Sarri arriva a Firenze a punteggio pieno, dopo la vittoria in extremis proprio contro il Napoli, che ci ha detto come i bianconeri siano certamente fortissimi, ma pure che hanno ancora qualcosa da affinare. Adesso però vediamo senza ulteriori indugi che cosa potrebbe succedere nelle probabili formazioni di Fiorentina Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE

Possiamo dare in breve uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Juventus in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai. La Juventus favorita anche se si gioca a Firenze: il segno 2 è quotato a 1,67, si sale poi a 3,90 in caso di segno X ed infine il segno 1 varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nella Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA JUVENTUS

LE SCELTE DI MONTELLA

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Juventus, in casa viola osserviamo che Vincenzo Montella punterà sul modulo 4-3-3 per sbloccare lo zero dalla casella dei punti in classifica proprio nell’occasione più importante. I dubbi dell’allenatore della Fiorentina si concentrano in attacco. Chiesa è l’unico certo del posto: al suo fianco i favoriti sono Boateng in posizione centrale e Ribery a sinistra, il debutto dal primo minuto del francese dunque arriverebbe in un pomeriggio di lusso. Le alternative sono i giovani Vlahovic e Sottil oppure Ghezzal. Le idee di Montella sono più chiare negli altri reparti: a centrocampo, anche a causa degli acciacchi di Benassi, ci attendiamo la conferma di Castrovilli con Pulgar e Badelj, quest’ultimo naturalmente in cabina di regia; in difesa ecco invece la retroguardia a quattro con Lirola, Milenkovic, Pezzella e l’ultimo arrivato Dalbert da destra a sinistra davanti al portiere Dragowski.

LE MOSSE DI SARRI

Modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni di Fiorentina Juventus anche per i bianconeri di Maurizio Sarri. In attacco non ci sono dubbi sul rinato Higuain e sull’intoccabile Cristiano Ronaldo, da decidere chi completerà il tridente fra Douglas Costa e Bernardeschi, con il grande ex che parte leggermente sfavorito. I dilemmi per Sarri tuttavia si concentrano a centrocampo, dove infatti sembrano ancora da assegnare ben due maglie su tre, cioè quelle per le mezzali ai fianchi del regista Pjanic. Khedira e Matuidi potrebbero avere la meglio su Emre Can e Rabiot, ma tutto è ancora possibile e Sarri ci rifletterà fino all’ultimo momento utile. In difesa invece l’assenza di Chiellini apre le porte alla coppia centrale Bonucci-De Ligt, mentre i terzini a causa dell’assenza di De Sciglio dovrebbero essere Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra per completare il pacchetto davanti a Szczesny. Resta però valida l’opzione Cuadrado a destra, con passaggio conseguente di Danilo a sinistra e panchina per Alex Sandro.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Dalbert; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Boateng, Ribery. All. Montella.

A disposizione: Terracciano, Venuti, Caceres, Terzic, Ceccherini, Ranieri, Ghezzal, Zurkowski, Benassi, Sottil, Pedro, Vlahovic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Rugani, Bentancur, Emre Can, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi, Cuadrado, Mandzukic, Dybala.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pjaca, De Sciglio, Chiellini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA