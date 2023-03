Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Diretta tv: Biraghi torna, chance per Rebic

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Fiorentina Milan ci introducono ad una sfida molto interessante del venticinquesimo turno di Serie A. I ragazzi di Italiano avevano iniziato il 2023 con due vittorie per poi calare di rendimento, arrivando a metà febbraio con quattro sconfitte che avevano compromesso la situazione in classifica dei Viola. A dare la svolta però è stato il doppio confronto col Braga in Conference League che ha permesso di passare il turno e dare continuità in campionato col pari con l’Empoli e i tre punti di Verona, vitali dopo le due sconfitte contro Juventus e Bologna.

Anche il Milan stava vivendo un momento difficile con sette gare di fila senza vincere tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa che sembravano trasformare in un incubo la seconda parte di stagione. Anche qui c’è stato un punto di svolta vale a dire il successo di misura col Torino in campionato che ha rilanciato i rossoneri: vittoria europea col Tottenham, 1-0 in trasferta a Monza e infine il 2-0 all’Atalanta. Quattro partite, altrettanti successi, cinque gol fatti e soprattutto zero subiti. Insomma, due squadre che dopo periodi difficile sembrano essere rientrate in carreggiata tra risultati in Europa e in Italia.

La diretta tv di Fiorentina Milan sarà garantita dalla televisione satellitare: trattandosi dell’anticipo del sabato sera rientra in una fascia oraria in cui Sky trasmette uno dei match della giornata di Serie A, dunque i clienti avranno la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. In alternativa ovviamente gli abbonati DAZN potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video, seguendo la partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Le probabili formazioni di Fiorentina Milan vedono la squadra toscana scendere in campo con Terracciano tra i pali nel consueto 4-3-3 di Italiano. In difesa, Dodò giocherà sulla destra mentre a sinistra spazio a Biraghi che torna titolare dopo la chance data a Terzic col Verona, uscito tra l’altro infortunato. Coppia centrale Milenkovic-Igor confermatissima. A centrocampo dubbio Bonaventura-Barak con quest’ultimo reduce dal gol dell’ex nel match del Bentegodi. Per il resto, Amrabat e Mandragora chiuderanno il reparto. In avanti Cabral centravanti con Gonzalez a destra e Kouame a sinistra.

Le probabili formazioni di Fiorentina Milan dal punto di vista di Stefano Pioli vedono varie assenze complicare il compito del tecnico rossonero. Il modulo è sempre 3-4-2-1 e in difesa Maignan avrà davanti a sé Kalulu, Thiaw e Tomori. I problemi arrivano a centrocampo dove a centrocampo mancherà Krunic per squalifica e Bennacer per infortunio. Spazio verosimilmente a Pobega con Tonali al suo fianco, Messias sul lato destro e Hernandez sulla corsia mancina. Sarà assente per il medesimo motivo anche Leao, arrivato alla quinta ammonizione stagionale. Questo porterà Rebic ad avere una chance da titolare con Diaz mentre Giroud unica punta.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (Barak), Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Kouame. All. Italiano.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Pobega, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Rebic; Giroud. All. Pioli.











