Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Diretta tv, difesa viola decimata! (Serie A)

Con le probabili formazioni di Fiorentina Milan andiamo ad analizzare la partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 20 novembre: allo stadio Artemio Franchi la 13^ giornata di Serie A 2021-2022 ci propone una sfida intrigante, con la capolista che spera di continuare la sua corsa dopo aver pareggiato il derby. Un Milan che crede fermamente nello scudetto, anche se il conto da pagare agli infortuni si presenta già particolarmente salato; anche la Fiorentina però arriva a questa partita con parecchi acciacchi e indisponibilità.

I viola hanno perso contro la Juventus prima della sosta per le nazionali, hanno dunque bisogno di rilanciarsi ma in termini generali stanno comunque facendo bene, perché si trovano in piena lotta per le posizioni europee e ripartivano dopo qualche campionato non esattamente brillante (per usare un eufemismo). Vedremo cosa succederà sabato sera al Franchi, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Fiorentina Milan.

La diretta tv di Fiorentina Milan sarà disponibile sulla televisione satellitare, essendo questa una delle partite trasmesse per la 13^ giornata di Serie A. appuntamento dunque riservato agli abbonati, con possibilità di seguire il match in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go; come sempre l’alternativa è quella della piattaforma DAZN, broadcaster ufficiale per la stagione di Serie A e che dunque fornisce tutti i match ai suoi clienti. Eventualmente, per assistere alla sfida si potrà utilizzare anche una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

I DUBBI DI ITALIANO

In Fiorentina Milan Vincenzo Italiano ha la difesa decimata: Martinez Quarta e Milenkovic sono entrambi squalificati, Nastasic ha problemi fisici. Dunque, al centro dello schieramento dovrebbe essere Venuti ad affiancare Igor, con Odriozola che giocherebbe da terzino destro e Biraghi a sinistra (in porta si rivede Dragowski); il capitano non è al top, quindi attenzione perché potrebbe essere Terzic ad agire sulla corsia mancina. In mezzo, dubbio Pulgar: Torreira farebbe il regista basso come di consueto, le due mezzali sarebbero il grande ex Bonaventura e Castrovilli, che deve fornire risposte ma è comunque in vantaggio su Duncan e Sofyan Amrabat. Nico Gonzalez è guarito dal Coronavirus, ma è da capire se sia già nelle condizioni di giocare: in alternativa Saponara o Riccardo Sottil per completare un tridente che dovrebbe prevedere Vlahovic al centro dell’attacco e Callejon sull’esterno destro, anche se lo stesso spagnolo non è del tutto certo di essere titolare.

LE SCELTE DI PIOLI

Il piatto piange per l’ex Stefano Pioli, che ha perso anche Calabria: difesa decimata anche dagli acciacchi di Alessio Romagnoli e Ballo-Tourè, se la coppia centrale sarà quella formata da Tomori e Kjaer (davanti all’altro ex Tatarusanu, perché Maignan è ancora indisponibile) e a sinistra giocherà Theo Hernandez, a destra se non altro è tornato a disposizione Florenzi, che rappresenterà un’alternativa a Kalulu che appare favorito per fare il terzino. A centrocampo il solito ballottaggio a tre, ma Kessié e Tonali dovrebbero spuntarla su Bennacer; poi la trequarti, con Saelemaekers e Rafael Leao che sono quasi sicuri della maglia anche se naturalmente c’è Rebic che spinge per giocare a sinistra, il croato potrebbe anche avere la meglio mentre più sicuro di giocare è in questo momento Brahim Diaz, che si è totalmente ripreso (anche lui aveva contratto il Covid). Come prima punta, Pioli deve sostanzialmente scegliere tra Ibrahimovic, Giroud e lo stesso Rebic: lo svedese appare favorito, ma poi si vedrà quando arriverà sabato sera.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli



