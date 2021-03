PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN/ Diretta tv, Calabria è infortunato

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: DIFESA

Dubbi in difesa per mister Pioli, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Fiorentina Milan, match della 28^ giornata della Serie A. Abbiamo infatti accennato prima alla possibile indisponibilità di Calabria: il terzino già giornata di ieri si è sottoposto a intervento al ginocchio e per almeno un mesetto sarà fuori dai giochi. Inevitabile dunque che domani si faccia vedere dal primo minuto in campo Dalot, in compagnia di Theo Hernandez. Al centro del reparto dovremmo poi ritrovare dal primo minuto Kjaer, ma con Romagnoli in dubbio ecco che pure Tomori è valida alternativa al centro. Non ha dubbi o incertezze Prandelli per la difesa della sua Fiorentina: irrinunciabili anche domani saranno Pezzella, Milenkovic e Martinez Quarta, come pure Dragowski, schierato ovviamente tra i pali. (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Fiorentina Milan, sfida della 28^ giornata della Serie A che pure ci farà compagnia solo domani sera alle ore 18.00 tra le mura del Franchi. Siamo infatti ben curiosi di scoprire le mosse di Prandelli, che dopo essersi riscattato lo pochi giorni fa infliggendo un pesante 4-1 al Benevento, conta di fare il colpo mettendo alle corde il Diavolo. Il quale pure ha recuperato parecchi tasselli negli ultimi giorni: certo l’impegno in Europa league di giovedi contro il Manchester United pesa sullo spogliatoio di Pioli, fisicamente e moralmente. I rossoneri comunque puntano a fare bene domani sera, anche per recuperare l’ultimo KO subito in campionato col Napoli. Sarà sfida bollente: vediamo quali saranno le probabili formazioni di Fiorentina Milan.

FIORENTINA MILAN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Milan sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

LE MOSSE DI PRANDELLI

Per la 28^ giornata della Serie A Cesare Prandelli ritrova anche Castrovilli e Amrabat dopo i rispettivi stop: non sarà dunque davvero problematico per il tecnico completare il 3-5-2 per le probabili formazioni di Fiorentina Milan. Già in difesa ecco che paiono sicuri della loro titolarità domani al Franchi Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta, con Dragowski che occuperà lo spazio tra i pali. Per il centrocampo ecco che domani dovremmo trovare pronti dal primo minuto Pulgar, Castrovilli e Bonaventura, ma già l’ex rossonero rimane in dubbio con Amrabat: in corsia rimane in dubbio Biraghi a causa di un pestone, e dunque potrebbero farsi avanti Venuti e Caceres. Per l’attacco nessun dubbio per Prandelli: confermata la coppa Ribery-Vlahovic che ha condannato gli stregoni solo pochi giorni fa.

LE SCELTE DI PIOLI

Spazio al 4-2-3-1 per Mister Pioli, dove pure, complice l’impegno in Europa league, non sono pochi i punti di domanda che si accendono alla vigilia del match. Questo già in difesa: con Calabria in infermeria, si farà avanti dal primo minuto Dalot per far compagnia a Theo Hernandez ai lati del reparto, mentre al centro ecco Kjaer con Tomori (Romagnoli è out). A centrocampo è poi gran speranza di rivedere dopo lungo stop Bennacer, ovviamente in compagnia di Kessie: per la trequarti sarà spazio per il ristabilito Calhanoglu (ma Diaz è a disposizione). Va ricordato che nella 28^ giornata di Serie A Ante Rebic è out per squalifica e Leao è acciaccato: ecco allora Ibrahimovic come prima punta, con Saelemaekers e uno tra Krunic e Castillejo sull’esterno, schierati al suo fianco.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery; Vlahovic All. Prandelli

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, T Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic All. Pioli



