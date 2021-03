Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Quote, ancora troppi assenti per Pioli

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: CHI IN CAMPO?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Fiorentina Milan, big match della 28^ giornata della Serie A che pure si accenderà solo oggi alle ore 18.00 al Franchi. Dopo la delusione per l’eliminazione dall’Europa league del Diavolo, per Pioli ecco subito l’occasione per ripartire: massima concertazione sul campionato dunque, dove pure i rossoneri abbisognano di riposte dal campo, dopo anche la sconfitta patita solo settimana scorsa contro il Napoli. Di contro però ci sarà un avversario ben noto (Pioli è ex del match), e che pure in gran condizione come è la Fiorentina: la Viola di Prandelli è infatti di ritorno da un sonoro poker inferto al Benevento solo pochi giorni fa e certo i gigliati sono pronti ad approfittare di un club ferito e demoralizzato come è quello milanese. Ci aspettano in ogni caso gran scintille al Franchi: vediamo come i due tecnici si sono preparati allo scontro, esaminando le probabili formazioni di Fiorentina Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Benchè siano i gigliati a scendere in campo con alle spalle un buon trend, è al Diavolo che va il favore del pronostico, almeno secondo le quotazioni fissate dalla Snai alla vigilia del turno. Considerando l’1×2 vediamo che oggi la vittoria della Fiorentina è stata data a 3.40 contro il più basso 2.20 segnato per il successo del Milan: il pareggio pagherà la posta a 3.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

LE MOSSE DI PRANDELLI

Pur con qualche punto di domanda che ancor si accende alla vigilia del fischio d’inizio, tutto sommato possiamo dire che Prandelli ha le idee ben chiare per le probabili formazioni di Fiorentina Milan. Fissato il 3-5-2, ecco che già in attacco saranno maglie consegnate a Vlahovic e Ribery, che assieme hanno regolato il Benevento nel turno precedente: pure in difesa nessun dubbio, con un reparto a tre sempre formato da Martinez Quarta, Pezzella e Milenkovic. A centrocampo però, i recuperi di Amrabat e Castrovilli potrebbero scombinare le carte: dato per titolare il centrale ex Cremonese, potremmo dunque vedere al suo fianco oggi Pulgar e Bonaventura, anche se l’ex Milan rimane in dubbio. Sull’esterno del reparto sarebbe poi posto per Caceres e Venuti, ma dalla panchina ecco Malcuit e Biraghi.

LE SCELTE DI PIOLI

Ancora troppe assenze nella metà campo rossonera: con Rebic squalificato, ecco che oggi pure non saranno a disposizione Leao e Calabria, mentre Romagnoli è fortemente in dubbio per problemi muscolari. Segnato dunque il 4-2-3-1 come modulo di partenza , vediamo subito che in difesa sarà spazio per Tomori al centro con Kjaer, mentre in corsia si farà vedere ancora Dalot, in coppia con Theo Hernandez, nell’altro corridoio. Per il centrocampo è graditissimo il ritorno di Ismael Bennacer, che chiaramente farà coppia dal primo minuto con Kessie: toccherà poi a Calhanoglu agire sulla trequarti, anche se è forte il ballottaggio con Brahim Diaz. ricordato poi che Rebic e Leao sono out, oggi titolare sicuro in prima punta sarà Zlatan Ibrahimovic: al suo fianco ecco Saelemaekers come Castillejo, anche se Krunic rimane a disposizione, specie dopo il gol segnato al Verona.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic All. Prandelli

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori. T Hernadez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic All. Pioli



