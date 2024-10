PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: SCOPRIAMO I TITOLARI VERSO IL POSTICIPO

Posticipo intrigante per più di un motivo, le probabili formazioni Fiorentina Milan ci accompagnano verso la partita che ci attende stasera allo stadio Artemio Franchi per completare la settima giornata di Serie A. Sfida tra due squadre entrambe impegnate nelle Coppe, la Fiorentina giovedì sera ha vinto in Conference League contro il TNS, anche se onestamente i viola continuano a non convincere del tutto. Ecco allora che questo match di lusso potrebbe essere l’occasione per lanciare definitivamente il nuovo corso di mister Raffaele Palladino.

Il discorso potrebbe essere simile anche per il Milan di Paulo Fonseca, che in campionato arriva da tre vittorie consecutive ma ha perso due partite su due in Champions League. Proseguono quindi gli alti e bassi, il derby ha dato fiducia e serenità ai rossoneri, ma la sensazione è che serva un ulteriore salto di qualità se si vorrà puntare davvero allo scudetto. Di certo stasera sarà un test significativo e allora adesso ci buttiamo nell’analisi delle notizie circa le probabili formazioni Fiorentina Milan…

INTRIGANTI QUOTE PER IL PRONOSTICO

Il fascino della partita è confermato anche dall’incertezza sul pronostico per Fiorentina Milan che uniamo alle probabili formazioni grazie alle quote Snai. I rossoneri sono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a 3,20 sul segno 1 qualora vincesse la Fiorentina e fino a 3,50 volte la posta in palio se dovesse uscire il segno X allo stadio Franchi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

QUALI SCELTE PER PALLADINO?

Le probabili formazioni Fiorentina Milan ci dicono che i viola dovranno fare a meno di Mandragora, che si è fatto male giovedì in Conference League, per cui potremmo vedere Bove e Cataldi nel cuore della mediana, ipotizzando il modulo 3-4-2-1. Davanti a De Gea ci sono dubbi in difesa, perché Martinez Quarta è insidiato da Ranieri per giocare con Comuzzo e Biraghi, ma anche il capitano è in bilico se il mister scegliesse il 4-2-3-1 con l’inserimento di Kouamè, ovviamente in posizione più offensiva. Dei mediani abbiamo detto, i due esterni saranno invece Dodò a destra e Gosens a sinistra. Infine, non dovrebbero esserci dubbi su Colpani e Gudmundsson sulla trequarti (eventualmente insieme a Kouamè) alle spalle del centravanti Kean.

DUBBIO TATTICO ANCHE PER FONSECA

Un dubbio tattico anche per Paulo Fonseca nelle probabili formazioni Fiorentina Milan, anche se il modulo più probabile dovrebbe essere il 4-4-2. Una certezza è in porta Maignan; davanti a lui, Emerson Royal e Calabria si giocano il posto da terzino destro, mentre al fianco di Gabbia ci sarà uno fra Tomori e Pavlovic, con Theo Hernandez naturalmente a sinistra; a centrocampo dovremmo vedere da destra a sinistra Pulisic, i due mediani Reijnders e Fofana ed infine Rafael Leao; con Loftus-Cheek titolare sarebbe un 4-2-3-1 con l’avanzamento degli esterni, altrimenti avremmo il doppio centravanti con Morata che sarebbe in questo caso affiancato da Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: IL TABELLINO

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Comuzzo, Biraghi; Dodò, Bove, Cataldi, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Palladino.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca.