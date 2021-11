Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Quote: Italiano senza difesa (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Milan ci avviciniamo alla partita che stasera allo stadio Artemio Franchi sarà un gustoso anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Per Vincenzo Italiano sarà un test importante: dopo la beffarda sconfitta nel finale contro la Juventus, la sua Fiorentina potrebbe rafforzare la candidatura per un posto nelle prossime Coppe europee se facesse risultato contro la capolista.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

Dall’altra parte, il Milan di Stefano Pioli (grande ex del match) arriva naturalmente dal pareggio nel derby e vuole tornare subito al successo, perché i rossoneri quest’anno credono davvero all’obiettivo scudetto e Firenze potrebbe essere uno snodo importante. Tutto ciò premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Fiorentina Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Fiorentina Milan secondo l’agenzia Snai. Gli ospiti partono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,15, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di segno 1 e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

LE SCELTE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Fiorentina Milan mettono in evidenza l’emergenza difesa per Vincenzo Italiano, alle prese con l’infortunio di Nastasic e soprattutto la doppia squalifica di Martinez Quarta e Milenkovic. La buona notizia è che torna fra i pali Dragowski, ma davanti a lui la Fiorentina dovrà proporre una linea a quattro improvvisata, nella quale i titolari dovrebbero essere da destra a sinistra Odriozola, l’adattato Venuti, Igor e Biraghi.

Situazione certamente migliore a centrocampo, dove ci aspettiamo titolari l’ex Bonaventura e Castrovilli ai fianchi del regista Torreira oppure Amrabat. Infine, nel modulo 4-3-3 dei gigliati ci attendiamo un tridente offensivo con Callejon ala destra, naturalmente Vlahiovic centravanti e l’altro ex di turno Saponara a sinistra.

LE MOSSE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Fiorentina Milan non dovrebbero riservarci alcuna sorpresa in difesa. Tatarusanu è ormai saldamente titolare fra i pali in attesa del ritorno di Maignan; a destra giocherà Kalulu a causa dell’assenza di Calabria, per il resto ci saranno i titolari più classici e quindi i centrali Tomori e Kjaer più Theo Hernandez terzino sinistro, al rientro dopo la squalifica nel derby.

Nel modulo 4-2-3-1, in mediana sembra intoccabile Kessiè mentre al suo fianco potrebbe aprirsi un ballottaggio fra Tonali e Bennacer. Più incertezze in attacco, dove anzi l’unica certezza sembra essere Saelemaekers come esterno destro, perché in mezzo se la giocano Brahim Diaz e Krunic, mentre Rebic e Rafael Leao sono in ballottaggio a sinistra e naturalmente come prima punta sono in concorrenza Ibrahimovic e Giroud.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahiovic, Saponara. All. Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Kjaer, T. Hernandez; Kessiè, Tonali; Saelemaekers, B. Diaz, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

