Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Quote, piena libertà per Ibra (Serie A)

Questa sera alle ore 20.45 tra le mura dello stadio Artemio Francia, si accenderà per la 25^ giornata di Serie A la sfida tra Fiorentina e Milan, le cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Le probabili formazioni di Brescia Napoli, passano infatti dalle scelte dei due allenatori, Giuseppe Iachini e Stefano Pioli. La formazione viola ha infatti dato un calcio alla crisi andando a vincere con una fragorosa cinquina sul campo della Sampdoria nell’ultimo turno di campionato, mentre il Milan nel posticipo di lunedì scorso è tornato ai 3 punti contro il Torino, dopo la bruciante sconfitta in rimonta incassata nel derby.. Andiamo allora a passare in rassegna le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Fiorentina Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Fiorentina e Milan. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.80, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.25 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.50. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.95, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.85.

LE PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

LE MOSSE DI IACHINI

Per le probabili formazioni di Fiorentina Milan, Beppe Iachini dovrebbe continuare a dar fiducia al suo enfant prodige Vlahovic, col giovane croato che si è inteso a meraviglia con Federico Chiesa nella trasferta di Genova contro la Sampdoria, partita che dovrebbe aver scacciato le ansie di retrocessione per la squadra viola. In difesa Milenkovic, Pezzella e un recuperato Caceres porteranno forza ed esperienza, è rientrato a pieno regime anche Castrovilli, confermatosi valore aggiunto in una Fiorentina più che mai a caccia di certezze e ancora in attesa del recupero di Frank Ribery.

LE SCELTE DI PIOLI

Stefano Pioli per le probabili formazioni di Fiorentina-Milan sceglierà di confermare il modulo che l’ha già visto vincente contro il Toro, cercando dunque di dare piena fiducia a Ibrahimovic che sarà sostenuto nella sua azione d’attacco, con piena libertà d’azione, da Jack Bonaventura. Il tecnico rossonero potrebbe cedere alla tentazione di dare spazio al giovane Gabbia dal 1′, se così non sarà i più collaudati Kessié e Bennacer si terranno il posto a centrocampo, così come Kjaer in difesa al fianco di Romagnoli. Conferma anche per un Castillejo visto in grande crescita nelle ultime uscite.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Bonaventura; Ibrahimovic. All. Pioli



© RIPRODUZIONE RISERVATA