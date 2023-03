Probabili formazioni Fiorentina Milan/ Quote: Rebic sarà titolare? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Milan curiosiamo tra le possibili scelte dei due allenatori Vincenzo Italiano e Stefano Pioli (un grande ex della partita) verso la partita di stasera per la venticinquesima giornata di Serie A, naturalmente allo stadio Artemio Franchi. La Fiorentina in questa stagione sta raccogliendo soddisfazioni soprattutto in Coppa Italia e in Conference League, ma per i viola è finalmente tornato il sorriso anche in campionato grazie al netto successo di lunedì a Verona, che dovrebbe avere garantito come minimo la tranquillità definitiva in ottica salvezza.

A Firenze quindi è tornato il sereno, mentre sotto i riflettori ci sarà soprattutto il Milan, che naturalmente è ancora pienamente coinvolto nella corsa per qualificarsi alla prossima Champions League, di certo nelle ultime settimane per i rossoneri è tornato il sereno, soprattutto grazie a una difesa tornata “improvvisamente” solidissima, come ha confermato anche la fondamentale vittoria contro l’Atalanta di domenica scorsa a San Siro. Tutto questo premesso, adesso andiamo a leggere insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Fiorentina Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Fiorentina Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti rossoneri partono leggermente favoriti e il segno 2 è quotato a 2,50, mentre in caso di vittoria casalinga della Fiorentina la quota per il segno 1 è di 2,90. Infine, il pareggio sarebbe l’ipotesi più remunerativa perché si sale a quota 3,30 per il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN

LE MOSSE DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Milan ecco che Vincenzo Italiano dovrebbe scegliere il modulo 4-1-4-1, nel quale un ruolo di fondamentale importanza è quello affidato ad Amrabat, regista basso davanti alla difesa e perno della manovra dei viola. In porta troverà spazio certamente Terracciano per la Fiorentina, protetto da una difesa a quattro con Dodò terzino destro, Martinez Quarta e Igor che potrebbero essere i due centrali considerati gli acciacchi di Milenkovic, infine Biraghi che agirà come sempre a sinistra. Detto di Amrabat, avranno una posizione invece più avanzata gli altri quattro centrocampisti gigliati, fra i quali due ex della partita: a sinistra giocherà Nico Gonzalez, poi ecco il grande ex Bonaventura, Barak e infine Saponara, il cui passato rossonero è stato però meno illustre ed è in ballottaggio con Kouamé. Infine, Cabral in questo momento potrebbe essere favorito su Jovic come prima punta viola.

LE SCELTE DI PIOLI

Sul fronte rossonero, le probabili formazioni di Fiorentina Milan confermano la maglia da titolare per Maignan, che era tornato in porta già domenica scorsa contro l’Atalanta; mister Stefano Pioli ha comunque qualche grattacapo, causato dalle squalifiche di Krunic e Rafael Leao. Il modulo è ormai il 3-4-1-2 e nella difesa a tre dovrebbero trovare posto Kalulu, l’emergente Thiaw e Tomori; ecco poi a centrocampo Messias come esterno destro, Tonali e si spera il ristabilito Bennacer a formare la coppia centrale, con Pobega come alternativa all’algerino considerata appunto la squalifica di Krunic, infine naturalmente Theo Hernandez sulla corsia di sinistra; passiamo infine in attacco, dove Brahim Diaz è favorito su De Ketelaere come trequartista, mentre al fianco di Giroud ci sarà l’ex Rebic, stante l’assenza forzata di Leao.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MILAN: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat; Gonzalez, Bonaventura, Barak, Saponara; Cabral. All. Italiano.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Bennacer, T. Hernandez; B. Diaz; Giroud, Rebic. All. Pioli.











