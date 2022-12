Probabili formazioni Fiorentina Monaco/ Diretta tv, viola con 4-2-3-1? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONACO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Fiorentina Monaco, una bella amichevole che si gioca all’Artemio Franchi sabato 17 dicembre. I viola tornano a casa, dopo aver sfidato il Bastia: è un inverno intenso quello della Fiorentina, che aveva già disputato altri test in vista del ritorno alle ostilità in termini ufficiali e ora si confronta con la storica società del Principato. Amichevole non semplice, perché il Monaco sta provando a rilanciarsi: secondo nel girone di Europa League, affronterà il Bayer Leverkusen nel playoff ma soprattutto vuole provare a tornare finalmente in Champions League.

Sarebbe l’obiettivo anche della Fiorentina, sia pure a lungo tcabralermine: con Vincenzo Italiano è partito un progetto che punta verso l’alto ma che ha ancora troppe scosse di assestamento, adesso sembra che i viola possano provare a vincere la Conference League che sarebbe certamente un traguardo non da poco per quello che è il passato recente. Lo scopriremo, ma per il momento ci dobbiamo concentrare sul presente e questo significa fare la nostra consueta valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Fiorentina Monaco.

DIRETTA FIORENTINA MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non è ancora un’informazione ufficiale, ma la diretta tv di Fiorentina Monaco non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione; se così fosse, non avreste a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per seguire questa partita amichevole. Per avere informazioni utili sul match potrete consultare liberamente gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: in particolare ovviamente quelli della Fiorentina, consigliamo le pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONACO

LE SCELTE DI ITALIANO

Chiaramente restano tanti punti di domanda circa le probabili formazioni di Fiorentina Monaco. Italiano potrebbe insistere sul 4-2-3-1 che sembra essere diventato il modulo di riferimento, con questo sistema di gioco potrebbe avanzare la sua posizione Bonaventura che andrebbe a giocare in qualità di trequartista centrale ma può eventualmente tornare utile anche per l’esterno, in mediana allora Mandragora potrebbe operare in coppia con Duncan mentre sulle due corsie laterali prenotano il posto Riccardo Sottil, se dimostrerà di stare bene, e magari Saponara con Kouamé e Arthur Cabral che si giocano la posizione da prima punta. Sono ovviamente delle ipotesi, poi bisognerà vedere se davvero l’allenatore propenderà per queste soluzioni; in difesa invece possiamo ipotizzare che Ranieri vada a giocare centrale per fare compagnia a Martinez Quarta, sulla destra potrebbe agire Venuti con Terzic sul versante opposto. In porta staffetta tra Pietro Terracciano e Gollini, per iniziare la partita scegliamo il primo ma anche qui siamo veramente ai dettagli.

GLI 11 DI CLEMENT

Per Fiorentina Monaco Philippe Clement punta su un 4-4-2 con Nubel (che a gennaio potrebbe tornare al Bayern Monaco) a fare il portiere, davanti a lui una coppia centrale che può essere formata da Maripan e Badiashile con due terzini che sarebbero Vanderson e Caio Henrique. In mezzo al campo potrebbe essere proposta la coppia maliana, con Mohamed Camara affiancato a Youssouf Fofana; sugli esterni invece ecco che potrebbe venire adattato Akliouche a destra con Golovin, che possiamo considerare una ex promessa, a giocare a sinistra, entrambi sostanzialmente dei trequartisti che allargano il loro raggio d’azione ma consentono anche al Monaco di essere piuttosto dinamico sul terreno di gioco. Per quanto riguarda il tandem offensivo, due pezzi da novanta come Volland e Ben Yedder potrebbero essere schierati titolari; da valutare poi le alternative, una di queste potrebbe essere Boadu che però si è recentemente infortunato e forse non sarà a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONACO: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): P. Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, L. Ranieri, Terzic; Duncan, Mandragora; R. Sottil, Bonaventura, Saponara; A. Cabral. Allenatore: Vincenzo Italiano

MONACO (4-4-2): Nubel; Vanderson, Maripan, Badiashile, Caio Henrique; Akliouche, M. Camara, Y. Fofana, Golovin; Volland, Ben Yedder. Allenatore: Philippe Clement











