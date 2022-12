Probabili formazioni Fiorentina Monaco/ Italiano chi sceglie? (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONACO: CHI GIOCA?

Cosa ci dicono le probabili formazioni di Fiorentina Monaco? L’attesa è grande per questa bella amichevole allo stadio Artemio Franchi oggi. I viola tornano a casa dopo vari appuntamenti internazionali in questo dicembre intenso per la Fiorentina, che ora si confronta con la storica società del Principato, realtà di spicco nella Ligue 1 francese. Possiamo allora ricordare che il Monaco è stato secondo nel girone di Europa League, affronterà il Bayer Leverkusen nel playoff ma soprattutto vuole provare a tornare finalmente in Champions League.

Probabili formazioni Fiorentina Monaco/ Diretta tv, viola con 4-2-3-1? (amichevole)

La Fiorentina con Vincenzo Italiano è tornata in Europa, anche se si tratta di Conference League, che i gigliati avranno il dovere di provare a vincere senza però dimenticare che in campionato bisogna recuperare terreno se si vorrà arrivare in zona Coppe anche a maggio. Per i viola allora oggi si tratterà di un’amichevole di notevole significato, che ci spinge ad ulteriori considerazioni circa le scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Fiorentina Monaco, che andiamo ora a presentare.

DIRETTA/ Bastia Fiorentina (risultato finale 1-2): sorride Vincenzo Italiano

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONACO

LE SCELTE DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Monaco, mister Vincenzo Italiano potrebbe insistere sul 4-2-3-1 che sembra essere diventato il modulo di riferimento: potrebbe allora avanzare la sua posizione Bonaventura come trequartista centrale, in mediana allora Mandragora potrebbe operare in coppia con Duncan mentre sulle corsie laterali prenotano il posto Riccardo Sottil, se dimostrerà di stare bene, e magari Saponara con Kouamé e Arthur Cabral che si giocano la posizione da prima punta. Sono ovviamente delle ipotesi, perché in amichevole tutto è possibile (e magari verrà cambiato anche in corso d’opera); in difesa invece possiamo ipotizzare che Ranieri vada a giocare centrale insieme a Martinez Quarta, mentre sulla destra potrebbe agire Venuti con Terzic terzino sinistro. In porta staffetta tra Terracciano e Gollini, per iniziare la partita scegliamo il primo ma anche qui tutto è possibile.

Probabili formazioni Bastia Fiorentina/ Barak possibile trequartista (amichevole)

LE MOSSE DI CLEMENT

Per le probabili formazioni di Fiorentina Monaco, invece, l’allenatore ospite Philippe Clement punta su un modulo 4-4-2 con Nubel in porta, davanti a lui una coppia centrale che può essere formata da Maripan e Badiashile, con terzini Vanderson e Caio Henrique. In mezzo al campo potrebbe essere proposta la coppia del Mali con Mohamed Camara e Youssouf Fofana; sugli esterni invece ecco che potrebbe venire adattato Akliouche a destra con Golovin a sinistra, entrambi sono sostanzialmente dei trequartisti che allargano il loro raggio d’azione. Per quanto riguarda il tandem offensivo, due pezzi da novanta come Volland e Ben Yedder potrebbero essere schierati titolari; da valutare poi le alternative, una di queste potrebbe essere Boadu che però si è recentemente infortunato e forse non sarà a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONACO: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic; Duncan, Mandragora; Sottil, Bonaventura, Saponara; A. Cabral. All. Italiano.

MONACO (4-4-2): Nubel; Vanderson, Maripan, Badiashile, Caio Henrique; Akliouche, M. Camara, Y. Fofana, Golovin; Volland, Ben Yedder. All. Clement.











© RIPRODUZIONE RISERVATA