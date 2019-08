Probabili formazioni Fiorentina-Monza/ Le scelte di Montella e Brocchi (Coppa Italia)

Scopriamo insieme le probabili formazioni di Fiorentina-Monza. Questa sera, a partire dalle ore 18:15, inizierà ufficialmente la stagione 2019-2020 della Viola di Vincenzo Montella, che farà il suo esordio in Coppa Italia, giocandosi il terzo turno eliminatorio all’Artemio Franchi contro il Monza. Dopo la vittoria di domenica scorsa contro i turchi del Galatasaray, la compagine toscana punta ovviamente ad ottenere un altro successo, di modo da accedere al turno successivo del trofeo nazionale. Di fronte vi sarà però la squadra brianzola allenata dall’esperto Christian Brocchi (ex allenatore tra le altre anche del Milan), che reduce dal bel successo per 4 a 3 nel secondo turno di Coppa Italia contro il Benevento, punta appunto a proseguire il proprio cammino. La squadra di Berlusconi e Galliani vuole stupire la critica e proverà nell’impresa complicata di eliminare la Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA MONZA

LE MOSSE DI MONTELLA

La Fiorentina che scenderà in campo questa sera dovrebbe essere la stessa vittoriosa nella recente amichevole contro la squadra di Istanbul. Ipotizzabile quindi un classico 4-3-3, il modulo più utilizzato da Montella, con Dragowski a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Lirola e Biraghi sulle due corsie nei ruoli di terzini, quindi Milenkovic e il talento Ranieri nel cuore della retroguardia (Pezzella è squalificato). A centrocampo, invece, probabile debutto dal primo minuto per uno dei tanti volti nuovi di questa Viola, leggasi Pulgas, con Badelj e Benassi a completare il trio del reparto di mezzo. Infine l’attacco, dove oltre ai soliti Chiesa e Simeone si dovrebbe vedere il terzo figlio d’arte, Sottil, classe 1999 in grande spolvero dopo le buone prestazioni registrate la scorsa stagione a Pescara.

LE SCELTE DI BROCCHI

Per quanto riguarda l’undici scelto da Brocchi, invece, anche in questo caso dovremmo rivedere una vecchia formazione, leggasi il 4-3-1-2 che ha avuto la meglio sugli avversari di Benevento. In porta andrà quindi Lamanna, con Scaglia e Bellusci a schermo del guardiano, e Sampirisi e Lepore a fare da stantuffo sulle due corsie. Rigoni agirà invece in cabina di regia a centrocampo, pronto a dettare i ritmi e i tempi di gioco del Monza, con Fossati e Chiricò sui due interni. Sulla linea dei trequartisti spazio a Iocolano, pronto a servire palle interessanti alle due punte che dovrebbero essere Brighenti e Finotto.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovi, Ranieri, Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Sottil. Allenatore: Montella

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Sampirisi, Scaglia, Bellusci, Lepore; Rigoni, Fossati, Chiricò; Iocolano; Brighenti, Finotto. Allenatore: Brocchi



