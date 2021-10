Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Diretta tv: Castrovilli ancora out

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Napoli ci avviciniamo alla partita che domani alle ore 18.00 allo stadio Artemio Franchi sarà senza dubbio uno dei piatti forti della settima giornata di Serie A. La Fiorentina di Vincenzo Italiano arriva dal successo sul campo dell’Udinese e ha già 12 punti in classifica, sogna dunque in grande e aspetta il big-match della domenica per capire quali potrebbero essere gli orizzonti stagionali.

Il Napoli di Luciano Spalletti d’altronde con il successo contro il Cagliari di domenica scorsa è rimasto da solo al comando della classifica a punteggio pieno, un eccellente inizio di stagione che fa sognare i tifosi, anche se domani al Franchi non sarà facile ottenere la settima vittoria su sette. Bastano questi brevi accenni per capire che sarà una partita da non perdere, scopriamo allora le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

FIORENTINA NAPOLI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Fiorentina Napoli sarà una partita visibile esclusivamente in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, che trasmette in esclusiva per i propri abbonati ben sette partite per ogni giornata di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

LE MOSSE DI ITALIANO

Nelle probabili formazioni di Fiorentina Napoli ci sono alcuni problemi per Vincenzo Italiano, perché Castrovilli è ancora infortunato e pure Venuti e Pulgar sono acciaccati. In compenso rientra Gonzalez dopo la squalifica e dovrebbe affiancare Vlahovic e il grande ex Callejon (che però è in ballottaggio con Sottil) nel tridente d’attacco della Fiorentina.

Procedendo a questo punto a ritroso, ecco che a centrocampo i viola dovrebbero proporre dal primo minuto il terzetto formato da Bonaventura, Torreira e Duncan, anche se ci potrebbe essere pure Amrabat a caccia di una maglia da titolare. In difesa infine ecco il quartetto con Odriozola, Milenkovic, Nastasic (oppure Martinez Quarta) e Biraghi da destra a sinistra davanti al portiere Dragowski.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Sul fronte partenopeo, ecco che per Luciano Spalletti le probabili formazioni di Fiorentina Napoli dovrebbero prevedere l’ormai consolidato modulo 4-2-3-1 con un possibile dubbio già in porta, anche se Ospina sembra essere favorito su Meret. Un altro ballottaggio nella retroguardia dovrebbe essere quello tra Rrahmani e Manolas per affiancare Koulibaly nella coppia centrale, mentre i terzini saranno Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra.

A centrocampo ci attendiamo la coppia mediana formata dal nuovo acquisto Zambo Anguissa e Fabian Ruiz, anche perché Lobotka è fuori causa. Infine in attacco potremmo vedere Politano a destra, uno tra Zielinski ed Elmas in posizione da trequartista centrale ed Insigne a sinistra in appoggio alla prima punta, che dovrebbe essere ancora Osimhen.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, F. Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

