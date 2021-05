Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Diretta tv: conferme per Gattuso

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Con le probabili formazioni di Fiorentina Napoli ci avviciniamo al lunch match di domani allo stadio Artemio Franchi, una partita molto delicata per i partenopei di Gennaro Gattuso che si stanno giocando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Sicuramente il Napoli è in grande forma, come ha dimostrato anche martedì sera con la netta vittoria contro l’Udinese, ma sarebbe naturalmente un delitto fermarsi sul più bello, perché servono due vittorie per essere sicuri di tagliare il traguardo senza dipendere dai risultati altrui. Il calendario potrebbe dare una mano, perché la Fiorentina di Beppe Iachini ha conquistato matematicamente la salvezza già mercoledì con il pareggio sul campo del Cagliari e domani potrà giocare con serenità, non avendo nulla da perdere. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

LE MOSSE DI IACHINI

Le probabili formazioni di Fiorentina Napoli potrebbero vedere l’allenatore di casa Beppe Iachini incerto tra le conferme di tutti i titolari e concedere spazio a qualche riserva a salvezza ormai acquisita. Spazio comunque al modulo 3-5-2 con Ribery e Vlahovic in attacco, dove dunque non ci dovrebbe essere alcuna novità rispetto al solito. Se Iachini non darà spazio alle seconde linee, ecco che ci sarebbero Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta nella difesa a tre davanti a Dragowski. Assente Borja Valero, a centrocampo ipotizziamo titolari da destra a sinistra in una folta linea viola a cinque Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura e Igor, con l’unico vero dubbio che dovrebbe essere quello tra l’ex milanista e Castrovilli.

LE SCELTE DI GATTUSO

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Fiorentina Napoli non dovrebbero riservarci particolari novità, anche perché la squadra di Gennaro Gattuso in queste settimane vola. Confermato naturalmente il modulo 4-2-3-1, con Osimhen pronto a guidare l’attacco in qualità di prima punta. Alle sue spalle sono sicuri del posto Insigne e Zielinski, mentre si profila il solito ballottaggio tra Politano e Lozano come esterno destro. Nel cuore della mediana invece Demme e Bakayoko si giocheranno il posto al fianco di Fabian Ruiz. Infine, in difesa, considerato il fatto che Koulibaly è ancora acciaccato, ci aspettiamo una retroguardia a quattro che potrebbe essere formata, davanti al portiere Meret, dal terzino destro Di Lorenzo, dai due centrali Rrahmani e Manolas ed infine da Hysaj, che questa volta sempbra essere il chiaro favorito per la maglia da terzino sinistro.

IL TABELLINO

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Igor; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.



