Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Diretta tv: Kouamé, Sottil o…? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: CHI GIOCA AL FRANCHI?

L’analisi delle probabili formazioni di Fiorentina Napoli ci porta a parlare della partita che, alle ore 20.45 di domenica 28 agosto, si gioca per la 3^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. Entrambe le squadre sono state impegnate in settimana, sia pure in appuntamenti diversi: la Fiorentina infatti ha giocato il ritorno del playoff di Conference League sul campo del Twente, mentre il Napoli ha organizzato un’amichevole contro la Juve Stabia, al Maradona, per presentare “ufficialmente” i nuovi acquisti del calciomercato estivo al pubblico.

Adesso Fiorentina Napoli vale tanto: i partenopei stanno volando con due vittorie e 9 gol segnati, sappiamo che Luciano Spalletti può essere molto pericoloso quando non ha il pronostico dalla sua parte – in chiave scudetto – e soprattutto tende a partire molto bene. Dall’altro lato, i viola hanno finora battuto la Cremonese in pieno recupero e poi fatto 0-0 sul campo dell’Empoli: ancora lavori in corso per Vincenzo Italiano ma il suo sembra un bel progetto. Aspettando che la partita del Franchi prenda il via, facciamo la nostra rapida valutazione con le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

DIRETTA FIORENTINA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Fiorentina Napoli non ci sono opzioni per quanto riguarda i canali della nostra televisione: questa è una delle partite che per la 3^ giornata di Serie A non sono trasmesse dal satellite. L’unica possibilità di avere accesso alle immagini sarà quindi quella della piattaforma DAZN: un appuntamento in diretta streaming video riservato agli abbonati, che potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione direttamente su una smart tv, che sia ovviamente dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

I DUBBI DI ITALIANO

Verosimilmente le scelte di Italiano per Fiorentina Napoli dipenderanno in qualche misura dalle condizioni post-Conference League. Al netto di questo l’allenatore dei viola ha in mente il suo 4-3-3 di partenza: prevede il ritorno da titolare di Igor, che era stato fermato da un problema fisico, ma anche quello di Nico Gonzalez che nelle prime due partite di campionato ha giocato con il contagocce, perché la scelta è stata quella di schierarlo in Europa. Con Igor ci sarà ovviamente Milenkovic, mentre i due laterali in difesa dovrebbero essere Dodò e Biraghi; in porta andrà nuovamente Gollini, poi spazio a un centrocampo nel quale Mandragora potrebbe fare il regista basso con la collaborazione delle due mezzali Bonaventura e Duncan, quest’ultimo però in ballottaggio con Maleh. A completare il tridente, ecco certamente Luka Jovic e poi uno tra Riccardo Sottil, Saponara e Kouamé con quest’ultimo che sembra favorito.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Squadra che vince non si cambia, e infatti Spalletti per Fiorentina Napoli si affida al solito 4-3-3. L’unico indisponibile è Demme, già ai margini del progetto e che dovrebbe averne per almeno un mese; per il resto, a Firenze non dovrebbe esserci spazio per gli ultimi acquisti, almeno non dal primo minuto e non adesso ma verosimilmente nel turno infrasettimanale. Per questo motivo dunque rivedremo Rrahmani fare coppia con Kim Min-Jae a protezione di Meret, e Di Lorenzo e Mario Rui che percorreranno come sempre le fasce laterali. A centrocampo il ruolo di mezzala sinistra se lo prende ancora Zielinski; a fare da perno in mezzo, con una crescita esponenziale mostrata in queste settimane, ecco Lobotka e sarà poi Zambo Anguissa a completare questa linea che sta funzionando parecchio. Davanti invece sono già tutti in palla: a caccia del primo gol in questa stagione c’è ancora Lozano, mentre Osimhen è già a quota 2 e soprattutto Kvaratskhelia entra nella 3^ giornata di Serie A in qualità di capocannoniere, avendo realizzato tre reti tra cui la doppietta al Monza. Vedremo se si ripeterà domenica sera…

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI: IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Duncan; Nico Gonzalez, L. Jovic, Kouamé. Allenatore: Vincenzo Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti











