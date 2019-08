Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Diretta tv, Sottil dal primo minuto?

Si accenderà domani sera tra le mura del Franchi alle ore 20,45 la partita tra Fiorentina e Napoli, gustoso anticipo del sabato per la prima giornata del Campionato di Serie A: vediamo quindi subito quali saranno le probabili formazioni della sfida. Vi è infatti grande attesa per conoscere le scelte di Montella e Ancelotti per le probabili formazioni di Fiorentina e Napoli, considerati pure gli ultimi eventi di mercato. Solo in settimana infatti il club viola ha presentato ufficialmente Franck Ribery, ma è difficile che il francese possa essere già titolare dal primo minuto: di contro i fan sono impazienti di vedere sul campo la tenuta della coppia difensiva Koulibaly-Manolas, che si è creata in estate, ma che non è stata ancora ufficialmente testata (considerato che il senegalese è tornato in spogliatoio meno di 10 giorni fa. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Fiorentina Napoli.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tv di Fiorentina Napoli sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: i canali cui fare riferimento in questo caso sono Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251 (con abbonamento al pacchetto Calcio), in alternativa come sempre sarà possibile seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie al servizio di diretta streaming video mediante l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA NAPOLI

LE MOSSE DI MONTELLA

Per le probabili formazioni di Fiorentina Napoli, Montella dovrebbe optare per il 4-3-3 come modulo di riferimento, dovendo però considerare le condizioni di alcuni acciaccati dopo l’appuntamento di Coppa Italia. Ecco quindi che domani al Franchi, di fronte al numero 1 Dragowski, potremmo vedere al centro la coppia con Milenkovic e Pezzella, ma ai lati si accendono i ballottaggi Lirola-Venuti e Biraghi-Terzic. Per la mediana dei viola il punto di riferimento sarà Badelj in cabina di regia, men tre al suo fianco figureranno Pulgar e Benassi. Maglie già consegnate anche in attacco, con Chiesa adibito sull’esterno assieme a Sottil, mentre Boateng farà da prima punta.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento per Ancelotti nel disegnare le probabili formazioni di Fiorentina e Napoli. Ecco quindi che tra i pali vedremo di nuovo dal primo minuto Meret, mentre al centro del reparto difensivo vi sarà spazio per Manolas e Koulibaly: ai lati si fanno avanti Di Lorenzo e Ghoulam, ma sono forti i ballottaggi con Malcuit e Mario Rui. In mediana ecco che le maglie da titolari caleranno sulle spalle di Allan e Fabian Ruiz, mentre toccherà a Zielinski agire da trequartista. Nell’attacco azzurro infine ci sarà spazio per Mertens in prima punta, con Callejon e Insigne usati come esterni.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella,Biraghi; Pulgar, Badelj, Benassi; Chiesa, Boateng, Sottil All. Montella

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Ruiz; Callejon, Zielinski, Insigne; Mertens All. Ancelotti



© RIPRODUZIONE RISERVATA